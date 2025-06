L’obiettivo primario di far conoscere le aziende locali e promuovere la ricchezza del nostro entroterra è stato pienamente raggiunto, grazie a un calendario di eventi diversificati e coinvolgenti che hanno animato il Borgo

APPIGNANO DEL TRONTO – Si è conclusa con un trionfo di pubblico e critica l’edizione 2025 del Rural Art Festival di Appignano del Tronto, un’iniziativa promossa dal Comune nell’ambito del progetto europeo Ruritage. Il festival ha saputo coniugare in maniera esemplare la valorizzazione del patrimonio culturale rurale con espressioni artistiche di alto livello, il tutto arricchito dai sapori autentici del territorio e da un’atmosfera di profonda convivialità.

L’obiettivo primario di far conoscere le aziende locali e promuovere la ricchezza del nostro entroterra è stato pienamente raggiunto, grazie a un calendario di eventi diversificati e coinvolgenti che hanno animato Appignano del Tronto in diverse suggestive location.

Tre Appuntamenti di Successo: Un Viaggio tra Comicità, Tradizione e Musica d’Autore, proposte dal direttore artistico del festival Davide Calvaresi.

Il Rural Art Festival ha preso il via il 24 maggio presso la Cantina Sesì, che si è trasformata in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. La serata inaugurale ha visto protagonista l’irriverente e geniale Piero Massimo Macchini con il suo spettacolo comico “Gesticolors”. Un esperimento audace che ha saputo fondere mimo, narrazione e comicità, regalando al pubblico risate e momenti di profonda riflessione.

Il secondo appuntamento, il 30 maggio, ha condotto i partecipanti nell’incantevole scenario dell’agriturismo olivicolo biologico Conca D’Oro. Qui, la compagnia Bradamante Teatro ha incantato con lo spettacolo “MondoPane”. Una performance toccante che ha esplorato il legame profondo tra l’uomo, il grano e la nascita della civiltà, accompagnata da un delizioso aperitivo rurale con prodotti locali e oli biologici dell’azienda, esaltando i sapori autentici del territorio.

Il 7 giugno, l’Azienda Agricola Biologica “Mari Anna Maria” ha ospitato il terzo e penultimo evento: “GOODBYE DREAMERS_ Concerto di Persian Pelican”. Il progetto musicale del talentuoso cantautore marchigiano Andrea Pulcini ha offerto un viaggio intimo e suggestivo tra alt-folk e sonorità lo-fi, esplorando il confine tra sogno e disincanto con chitarre elettriche, synth e sfumature psichedeliche. Anche in questa occasione, un ricco menù a chilometro zero ha deliziato i palati dei presenti.

Gran Finale con “Parole di Faber”: L’Eredità di De André Rivive sul Palco

La chiusura del Festival, sabato 14 giugno, ha rappresentato il culmine dell’intera manifestazione, animando il Centro Storico di Appignano del Tronto con un programma per tutta la famiglia. Dalle ore 18:00, i più piccoli hanno potuto divertirsi con la falegnameria didattica a cura di Daniele Cannella, mentre un mercato contadino ha offerto degustazioni e prodotti locali a km zero, celebrando la ricchezza enogastronomica del nostro territorio.

Il momento clou della serata è stato lo straordinario tributo musicale “Parole di Faber”, un grande concerto dal vivo interamente dedicato a Fabrizio De André. Sul palco, la band I Notturni ha offerto uno spettacolo di rara bellezza e profonda emozione. È fondamentale sottolineare l’incredibile preparazione e la superba bravura dei musicisti de I Notturni, tutti diplomati al conservatorio. Hanno svolto un accuratissimo lavoro di studio e ricerca, riuscendo a ricreare arrangiamenti fedelissimi ai più importanti spettacoli dal vivo di De André, inclusi i leggendari concerti con la PFM. Ciò che ha reso lo spettacolo davvero indimenticabile è stata la voce di Andrea Filippi, incredibilmente vicina a quella del grande cantautore italiano. Questa somiglianza vocale, unita alla maestria musicale della band, ha permesso al pubblico di rivivere l’emozione autentica di un concerto di Fabrizio De André, un’esperienza quasi mistica che ha trasportato i presenti nell’immenso universo musicale del cantautore genovese. Il nome stesso della band, “I Notturni”, un omaggio all’ultimo lavoro incompiuto di De André, testimonia la loro profonda dedizione e rispetto per l’artista. La serata si è conclusa con il coinvolgente DJ set di DJ Force, che ha mantenuto viva l’atmosfera di festa fino a tarda notte. L’ingresso a tutti gli eventi è stato gratuito, rendendo il Festival accessibile a un vasto pubblico e confermando l’impegno del Comune di Appignano del Tronto nel promuovere la cultura e la valorizzazione del territorio attraverso iniziative di qualità.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.