ASCOLI PICENO – Il 2025 si conferma l’anno dei grandissimi obiettivi centrati e riconoscimenti per il Carnevale ascolano. Ad integrare le tante soddisfazioni finora ottenute nell’anno in corso, infatti, arriva ora anche il prestigioso inserimento del presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, Marco Olori, nel direttivo nazionale del Centro di coordinamento maschere italiane, autentico punto di riferimento per tutte le più importanti manifestazioni carnascialesche lungo lo Stivale, come componente del collegio dei revisori dei conti. Un risultato storico che vede per la kermesse carnascialesca ascolana rappresentata all’interno della struttura direzionale del Centro che rappresenta tutte le più importanti le maschere tradizionali a livello nazionale. Un orgoglio per il territorio, come dimostrato anche dalle congratulazioni che l’Amministrazione comunale di Ascoli ha voluto subito esternare, attraverso il sindaco Fioravanti, al presidente Olori e all’associazione “Il Carnevale di Ascoli”.

“E’ una grandissima soddisfazione – sottolinea Marco Olori – che premia il grande lavoro svolto da tutto il direttivo per cercare di valorizzare sempre più, a livello nazionale, il nostro bellissimo Carnevale che viene sempre più apprezzato per le sue peculiarità e la sua storia e che riesce ad attrarre sul nostro territorio un sempre crescente numero di visitatori. Questo è un traguardo che corona i tanti sacrifici e l’impegno messo in campo da tutti per poter dare il giusto risalto a una manifestazione assolutamente unica. Mi metterò subito al lavoro per ricambiare la fiducia e la stima dimostrata nei miei confronti”.

Il riconoscimento, ottenuto da Olori in rappresentanza del Carnevale ascolano, è arrivato ufficialmente nel corso del tradizionale e partecipatissimo evento che si è svolto il 12, 13 e 14 giugno scorsi a Misterbianco, in Sicilia, all’interno di un programma che prevedeva la grande sfilata di circa 300 maschere provenienti da tutta Italia, tra cui ovviamente anche la delegazione del capoluogo piceno costituita dal presidente Olori che ha sfilato coi panni di Re Carnevale, Amedeo Lanciotti come Buonumor Favorito e Adamo De Santis (delegato da Roberto Lauretani) nel ruolo de Lu Sfrigne.

Proprio a Misterbianco, infatti, si è svolta parallelamente l’elezione del nuovo direttivo del Centro di coordinamento maschere italiane come passaggio fondamentale per dare ulteriore slancio alle attività future di questo importantissimo organismo di raccordo e promozione dei principali Carnevali di tutta Italia. Una vera e propria ciliegina sulla torta, per il Carnevale ascolano, dopo altre importanti tappe quali la partecipazione alla grande parata a New York, lo scorso ottobre, per il Columbus Day, per proseguire con la presenza delle principali maschere italiane ad Ascoli, nel gennaio scorso al Filarmonici, con la presentazione dei risultati della ricerca storica che ha individuato l’esistenza della manifestazione carnascialesca ascolana già dal 1229, tra le più antiche d’Italia. E, ancora, la presentazione del programma 2025 alla Camera dei deputati e la partecipazione, nel maggio scorso, al Raduno nazionale delle maschere italiane a Parma.

