ASCOLI PICENO – Nono appuntamento del Festival domenica 22 giugno “Dall’Alba al tramonto”, in concomitanza con il solstizio d’estate, che inizierà con un concerto all’alba a Cupra Marittima (AP) Alla Dea Cupra con Frida Neri, un’escursione mattutina al canion di Cupra e si concluderà al tramonto ad Accumoli (RI)- Zona Chiesa Madonna delle Coste con concerto Eugenio Finardi. A causa delle condizioni meteo avverse il concerto di Finardi inizialmente previsto ai Pantani di Accumoli si svolgerà nella nuova location ad Accumoli. Una data imperdibile per scoprire come nell’arco di un’ora è possibile passare dal mare ai monti nel cuore dell’Appennino centrale. Il Festival dell’Appennino quest’anno prevede 27 appuntamenti che si terranno tra il 4 maggio al 12 ottobre 2025 in 28 comuni distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria -. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico, naturalistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal BIM Tronto, con la fondamentale collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, Nera Velino Cascia e Nera-Velino Rieti.

Il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli: “Il passaggio dalla primavera all’estate, dall’alba al tramonto e dal mare alla montagna fanno di questo doppio appuntamento del Festival un evento davvero speciale. È davvero una manifestazione unica e questa edizione 2025 fa segnare una crescita ulteriore, frutto dell’impegno e della collaborazione dei 4 Bim coinvolti e dei 28 Comuni che hanno aderito all’iniziativa. L’appennino centrale è un territorio di grande bellezza naturalistica, che conserva un patrimonio unico fatto di arte, storia, religione e cultura. Il grande pregio del Festival è quello di valorizzare queste ricchezze, unendo in un grande abbraccio le quattro regioni colpite dal sisma e coinvolgendo tanti turisti, visitatori e curiosi. Come Commissario al sisma poi, mi preme sottolineare la valenza, anche simbolica, di una giornata che si concluderà ad Accumoli, uno dei comuni maggiormente colpiti dal sisma, che ha pagato un doloroso tributo di vittime. A distanza di anni, il messaggio di rinascita e di speranza che vogliamo condividere nasce dalla consapevolezza che, pur tra mille difficoltà, queste nostre comunità sono vive e hanno tutte le capacità e qualità per rialzarsi in piedi. A questo percorso, che stiamo compiendo tutti insieme, diamo il nostro contributo anche attraverso il Festival dell’Appennino, che rappresenta un riuscito esempio di riparazione economica e sociale”.

Il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani: “Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura della fase estiva del festival, portando con noi l’incredibile successo della stagione primaverile. Aver visto partecipare oltre 5000 persone è la conferma che la nostra scommessa sulla destagionalizzazione è stata vinta: abbiamo attirato turisti, curiosi e appassionati di montagna a scoprire la bellezza nascosta dell’entroterra e dei borghi del nostro Appennino centrale, anche fuori dai periodi tradizionali. Ora ci apprestiamo a inaugurare questa nuova fase con una data che unisce simbolicamente il mare ai monti, in un viaggio emozionale dall’alba al tramonto. Questo evento rappresenta l’essenza stessa della nostra missione: creare connessioni, valorizzare l’intero territorio e offrire quelle esperienze autentiche e immersive che sono il cuore pulsante del festival. Continuiamo a tessere questa rete virtuosa, attraverso la collaborazione tra le istituzioni e gli enti locali con il contributo del Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli e alla collaborazione dei Bim coinvolti.”

Il Sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni: “Per noi è un orgoglio rappresentare una tappa di questo Festival così importante che valorizza il territorio e che rappresenta la vicinanza mare-monti, che è la peculiarità della nostra regione, un luogo dove si passa velocemente dalla bellezza del mare a quella delle montagne. Siamo felici che si sia scelto un momento così suggestivo qual è quello dell’alba, per poter vivere un’esperienza bella anche in questa fascia oraria particolare. Puntiamo molto al turismo esperienziale, siamo sicuri che sarà un momento che resterà nella memoria di chi parteciperà. Ringrazio il Commissario Castelli e il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani: ci apprestiamo a vivere questo momento magico dell’alba sul mare”.

Il Sindaco di Accumoli Mauro Tolomei “Siamo orgogliosi di ospitare il primo evento della fase estiva del Festival con un concerto di un grande artista in uno scenario unico che i parchi dei Monti Sibillini e i Monti della Laga sanno offrire al tramonto. Ringraziamo l’organizzazione del Festival dell’Appenino per aver inserito un evento ad Accumoli, siamo convinti che sarà un momento di condivisione, buona musica e allegria. Vi aspettiamo e siamo convinti che vi piacerà”.

Il programma della prima parte della giornata inizierà con il concerto all’alba inizierà alle ore 5 al Parco Padre Emilio Martelli sul lungomare di Cupra Marittima “Alla dea Cupra” di Frida Neri accompagnata dai musicisti Francesco Savoretti e Fabio Mina. Un viaggio musicale che si propone di ammaliare l’ascoltatore e di veicolare a lui attraverso un paesaggio sonoro, gli echi di un mondo antico. Al termine alle ore 6 sarà possibile fare colazione nelle strutture ricettive per poi spostarsi in auto al luogo dell’escursione, sempre a Cupra Marittima, l’anello del Canion partenza escursione ore 7, un anello di 2 ore con dislivello di 110 mt. Al termine dell’escursione sarà possibile scegliere autonomamente come proseguire la mattinata.

L’appuntamento con la seconda parte del programma della giornata prevede dalle ore 16.30 la possibilità di accedere alla zona del concerto nel prato ad Accumoli, nella zona Chiesa Madonna delle Coste dove alle ore 18 assisteremo al concerto al tramonto di Eugenio Finardi in “Tutto ’75-“25 Tour” in cui racconterà 50 anni di carriera, senza mai diventare una celebrazione nostalgica, attraverso i suoi brani storici unitamente alle nuove canzoni di “TUTTO”, in un dialogo tra passato e presente. Con questo disco, il 20° di brani originali, Eugenio Finardi firma quella che potrebbe essere la sua ultima opera inedita, una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore. Capace di fondere il linguaggio cantautorale con una nuova forma di sperimentazione lirica e sonora, gli 11 brani che compongono l’album affrontano con lucidità e sensibilità i grandi temi del presente: dalla crisi sociale e politica ai misteri dell’esistenza, passando per riflessioni su amore, destino, fisica quantistica e spiritualità.

Al termine del concerto si ritornerà autonomamente alle auto e consigliamo di cenare nelle strutture ricettive presenti nella zona per godere dello spettacolo naturale del posto, nel cuore del Parco di Monti Sibillini.

Indicazioni stradali per chi ci raggiunge dalla costa passando per la via Salaria girare per Accumoli, zona Sae, e arrivare alla zona Chiesa Madonna delle Coste seguendo le frecce del Festival.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

L’escursione è adatta a chi è allenato a camminare in montagna e in buona salute.

Obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

portare telo o plaid per assistere allo spettacolo

