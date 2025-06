ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli informa che, a causa della necessità di effettuare – a opera della ditta esecutrice dei lavori – alcuni interventi di ripristino sulla sede stradale, conseguenti ai lavori di asfaltatura effettuati nei mesi scorsi, a partire da lunedì 23 giugno sarà interdetta al transito via L. Castellano Sisto V, nelle modalità e secondo il cronoprogramma successivamente evidenziato. Si fa presente che i residenti e i titolari di passi carrabili di via L. Castellano Sisto V e delle vie afferenti potranno raggiungere le zone interdette, nei tratti non interessati dai lavori, attraverso percorsi alternativi, secondo le modifiche alla viabilità che verranno di volta in volta poste in essere (e di seguito specificati). Durante i weekend, invece, il transito veicolare in via L. Castellano Sisto V sarà regolarmente garantito a tutti gli utenti.

La prima fase dei lavori interesserà il tratto da Via M. D’Azeglio a Rua dei Marsi, dalle ore 08:00 di lunedì 23 giugno alle ore 20:00 di venerdì 27 giugno. Sarà interdetta la viabilità veicolare e vietata la sosta, con rimozione coatta, su ambo i lati. Dovrà comunque essere garantito il transito veicolare in Via M. D’Azeglio. Previsto l’obbligo di svolta a destra (eccetto residenti e titolari di passi carrabili) all’intersezione con Via L. Castellano Sisto V per tutte le provenienze da Via Pacifici, mentre l’obbligo di svolta a sinistra (eccetto residenti e titolari di passi carrabili) all’intersezione con Via Pacifici per tutte le provenienze dal Ponte di Porta Cartara. Verrà, altresì, istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di Lungo Castellano Sisto V che va dall’intersezione con Via dei Marsi a Via di Porta Torricella, al fine di consentire l’ingresso/uscita dei residenti e titolari dei passi carrabili lungo la via, in Piazza S. Gregorio e vie limitrofe. In ambo i lati di tali tratti, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta. Verrà, infine, istituito il senso unico di circolazione, con direzione sud-nord, in Rua S. Antonio e verranno sospese tutte le autorizzazioni rilasciate alle ditte edili, per la chiusura temporanea di Via dei Conti, Via di Vesta e Via Tornasacco.

La seconda fase dei lavori interesserà il tratto compreso tra Via M. D’Azeglio e l’Università di Architettura. Dalle ore 8:00 di lunedì 30 giugno alle ore 20:00 di venerdì 4 luglio sarà interdetta la viabilità veicolare e vietata la sosta, con rimozione coatta, su ambo i lati. Dovrà comunque essere garantito il transito veicolare in Via M. D’Azeglio. Previsto l’obbligo di svolta a destra (eccetto residenti e titolari di passi carrabili) all’intersezione con Via L. Castellano Sisto V per tutte le provenienze da Via Pacifici, mentre l’obbligo di svolta a sinistra (eccetto residenti e titolari di passi carrabili) all’intersezione con Via Pacifici per tutte le provenienze dal Ponte di Porta Cartara. Verrà, altresì, istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di Lungo Castellano Sisto V che va dall’intersezione con Via M. D’Azeglio a Via di Porta Torricella, al fine di consentire l’ingresso/uscita dei residenti e titolari dei passi carrabili lungo la via, in Piazza S. Gregorio e vie limitrofe. In ambo i lati di tali tratti, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta. Verrà, infine, istituito il senso unico di circolazione, con direzione sud-nord, in Rua S. Antonio e verranno sospese tutte le autorizzazioni rilasciate alle ditte edili, per la chiusura temporanea di Via dei Conti, Via di Vesta e Via Tornasacco.

La terza e ultima fase, prevista dalle ore 8:00 di lunedì 7 luglio fino alle ore 20:00 di venerdì 11 luglio, interesserà il tratto da Rua delle Mura fino all’intersezione con Via Pacifici. Sarà interdetta la viabilità veicolare e vietata la sosta, con rimozione coatta, su ambo i lati. Previsto l’obbligo di svolta a destra (eccetto residenti e titolari di passi carrabili) all’intersezione con Via L. Castellano Sisto V per tutte le provenienze da Via Pacifici, mentre l’obbligo di svolta a sinistra (eccetto residenti e titolari di passi carrabili) all’intersezione con Via Pacifici per tutte le provenienze dal Ponte di Porta Cartara. Verrà istituito il senso unico di marcia, con direzione nord-sud, in Rua delle Mura, con divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.