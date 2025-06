CASTORANO – Bilancio più che mai positivo per la terza edizione di “Castorano Experiences“, che quest’anno ha visto la locale Pro-Loco raddoppiare l’evento a fronte di un 80% di aumento del numero di iscrizioni. Sabato e domenica scorsi si sono dati appuntamento a Castorano moltissimi wine lovers, di tutte le fasce di età ma soprattutto giovani, attratti da quella che è oramai conosciuta come una delle manifestazioni più allettanti per quanti amano coniugare l’enogastronomia ad una salutare passeggiata immersi nel fascino delle colline castoranesi e al cospetto di una natura (ancora) incontaminata.

La Proloco Castorano Aps, ideatrice e promotrice della manifestazione, per fare fronte alle tantissime richieste quest’anno ha infatti organizzato l’evento in due giorni: sabato a partire dal pomeriggio e la domenica come sempre a partire dalla mattina.

Con il centro storico fulcro nodale di partenza ed arrivo sotto l’imponente torre civica, la manifestazione ha visto i partecipanti impegnati in un affascinante viaggio tra storia e sapori locali, con il paese di Castorano che si è fatto ammirare per i suoi innumerevoli tesori storico-paesaggistici e artistici: dalla citata Torre civica alla Pievania (oggi residenza parrocchiale e considerata l’edificio più antico del paese); dalla chiesa di Santa Maria della Visitazione, edificata nel XVI secolo e che custodisce al suo interno un rilevante patrimonio artistico, alla Porta Castellana e alle due piazze che fungono da corollario al Belvedere, vero e proprio skyline che spazia dalla catena dei Monti Sibillini fino al Gran Sasso e con le dolci colline marchigiane a corredo di una veduta da sogno.

L’evento, perfettamente rodato a tre anni dalla sua ideazione, consiste come si diceva in una passeggiata di circa 8 chilometri tra strade bianche, prati e vigneti, lungo un percorso panoramico pensato per valorizzare il paesaggio rurale castoranese. Ben 6 le tappe (più la settima in piazza, centro dell’apoteosi finale) aventi come base altrettante cantine locali, in ognuna delle quali assaggiare un piatto diverso.

Una formula vincente, a ragion veduta, quella della Pro-Loco, che ogni anno vede il paese al centro della Vallata del Tronto essere meta di appassionati che qui trovano l’occasione giusta per bere vino di qualità, con i calici “guadagnati” scarpinando su e giù per le colline di questa parte di territorio piceno. Con Castorano che negli ultimi anni ha destato l’interesse di tanti turisti, anche stranieri, attratti dalle bellezze paesaggistiche, dal buon cibo frutto di una cultura gastronomica che affonda le proprie radici nella storia locale, e con il buon vino a fare da collante ad iniziative che alla fine sfociano in vere e proprie feste di popolo, con la piazza che torna ad essere centro vitale di una comunità allargata.

