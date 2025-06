“La ricostruzione post-sisma non riguarda solo abitazioni e infrastrutture, ma anche luoghi profondamente simbolici per le nostre comunità, come i cimiteri – spiega il commissario straordinario Guido Castelli -. Intervenire su questi spazi significa restituire dignità, memoria e identità ai territori colpiti”

ASCOLI PICENO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo relativo al risanamento

conservativo del complesso cimiteriale di Fiordimonte, nel comune di Valfornace

(Macerata), per un contributo pari a 682.957 euro.

«La ricostruzione post-sisma non riguarda solo abitazioni e infrastrutture, ma anche luoghi

profondamente simbolici per le nostre comunità, come i cimiteri – spiega il commissario

straordinario Guido Castelli -. Intervenire su questi spazi significa restituire dignità,

memoria e identità ai territori colpiti. Ringrazio i Comuni coinvolti, l’Ufficio Speciale

Ricostruzione e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli per il lavoro sinergico

che sta permettendo di trasformare i progetti in realtà concrete».

Il cimitero di Fiordimonte è situato in via Roma ed è composto da edifici realizzati in

differenti epoche costruttive e con altrettante diverse tipologie; all’interno si alternano

cappelline private a colombari il cui numero di loculi varia a seconda delle dimensioni. Non

tutti gli edifici presenti all’interno sono stati lesionati dagli eventi sismici del 2016-2017,

pertanto è stato valutato di ripristinare solo alcuni manufatti.

A livello di edilizia cimiteriale sono arrivate altre tre approvazioni. Una riguarda il recupero

del cimitero della frazione di Aschio, a Visso (Mc), per cui è stato concesso un contributo

di 480.000 euro.

La seconda invece è inerente al cimitero di Meschia, nel comune di Roccafluvione, che

conta su un importo di 149.500 euro.

L’ultima è quella del cimitero di Colli del Tronto, nel Piceno, dove verrà riparata la parte

monumentale grazie ad un contributo di 450.000 euro ed alla stessa approvazione del

progetto esecutivo.

