ASCOLI PICENO – Venerdì 27 giugno alle ore 18 presso il Circolo Arci Caciara (via della Piazzarola 2, Ascoli Piceno), l’autrice Natalia Guerrieri, insieme al libraio Daniele De Angelis della Libreria Prosperi, parlerà del suo ultimo libro Falena (Zona 42, 2025), dialogando insieme al Centro antiviolenza Donna con te della cooperativa On The Road.

A seguire, dalle ore 18.30, si terrà un laboratorio di psicodramma a partire dal libro, con le psicologhe e psicoterapeute Greta Bonfigli e Beatrice Simmi.

La partecipazione è gratuita.

Falena è una novella che narra la storia di una fondazione, in un Abruzzo preindustriale, mitico e fiabesco. Al mito di Maja e Ermete l’autrice accosta la figura di Dana, una ragazzina dai lunghi capelli neri che riesce a entrare in connessione con la natura.

Falena racconta la possibilità di essere diverse, di essere libere e di lasciar essere libere le creature non umane attorno a noi. Prende ispirazione dalla filosofia dello Chtulucene di Donna Haraway per incarnare in animali, mostri e streghe l’idea di costruire parentele impreviste, in un rapporto con la natura che rifiuta sfruttamento e dominazione.

L’AUTRICE

Natalia Guerrieri è sceneggiatrice, drammaturga e scrittrice. Il suo romanzo d’esordio, Non muoiono le api (Moscabianca, 2021), ha vinto il Premio Zeno e il suo secondo libro, Sono fame (Pidgin, 2022), è stato finalista al Premio internazionale Inge Feltrinelli.

