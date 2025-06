Secondo posto per la Fulvi Packing al termine di un torneo di alto livello tecnico. Presenti alla cerimonia di premiazione anche il sindaco Marco Fioravanti

ASCOLI PICENO – Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo l’edizione 2025 dell’AP Events Cup, il torneo amatoriale di calcio a 8 promosso da AP Events APS, che anche quest’anno ha saputo unire sport, socialità e spirito di squadra in un evento molto atteso.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata la squadra Lupastri, protagonista di un percorso impeccabile e di una finale emozionante. Secondo posto per la Fulvi Packing al termine di un torneo di alto livello tecnico. Presenti alla cerimonia di premiazione anche il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Bono e l’assessore comunale Francesca Pantaloni, a conferma della vicinanza dell’Amministrazione comunale e delle istituzioni alle iniziative promosse a favore delle nuove generazioni, della socialità e della pratica sportiva, testimoniata anche dal supporto costante garantito dall’assessore comunale allo Sport Nico Stallone.

I premi individuali hanno visto distinguersi:

Capocannoniere: Alessandro Cofini, autore di numerose reti decisive

Miglior Portiere: Luca Traini, per la sua costanza e prontezza tra i pali

Miglior Giocatore del Torneo: Davide Panichi, vero trascinatore in campo.

L’AP Events Cup 2025 si è rivelata ancora una volta un torneo avvincente e ricco di emozioni, con partite combattute, fair play e grande partecipazione di pubblico.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e reso possibile la realizzazione dell’evento, e in particolare al Centro Sportivo Piceno – Quartiere Tofare, che ci ha ospitato con professionalità e disponibilità. L’appuntamento è rinnovato per la prossima edizione, con l’impegno costante di AP Events nel promuovere lo sport come occasione di incontro, inclusione e crescita collettiva.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.