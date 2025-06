FOLIGNANO – Giovedì 26 giugno, a partire dalle ore 21, presso i locali dell’ASD Bocciofila Isola Verde in via Cosenza (a Villa Pigna) sono in programma lezioni e partite libere di burraco.

Si tratta di una delle attività gratuite del progetto “Nuove energie” coordinato da Unione Sportiva Acli Marche.

L’iniziativa viene realizzata col finanziamento dell’Ambito sociale territoriale XXII (Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Roccafluvione, Palmiano e Venarotta).

La serata dedicata al burraco ha un forte carattere socializzante. L’iniziativa implica l’impegno minimo di imparare le tecniche del gioco ed il relativo regolamento. Implica anche la conoscenza e l’applicazione delle relative regole di comportamento: il rispetto del partner di gioco e degli avversari, il comportamento da tenere al tavolo da gioco, la discrezione, il saper vincere e perdere con stile, l’abilità di coniugare una sana cattiveria agonistica con la buona educazione.

