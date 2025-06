E’ un brano fresco, spensierato e pieno di verità, nato da un episodio reale – una multa ricevuta da Equitalia – che diventa il pretesto per raccontare con leggerezza le difficoltà quotidiane e trasformarle in musica, in respiro, in liberazione

ASCOLI PICENO – Dopo “Piccola”, arriva il secondo atto del percorso solista di Incicco, il nuovo singolo “Zero Pensieri”. Daniele Incicco, leader della band La Rua, è autore e interprete tra i più intensi della nuova scena cantautorale italiana. Ha scritto per artisti come Alessandra Amoroso, collaborato con Elisa, Dardust, e molti altri protagonisti della musica italiana contemporanea.

Zero Pensieri è un brano fresco, spensierato e pieno di verità, nato da un episodio reale – una multa ricevuta da Equitalia – che diventa il pretesto per raccontare con leggerezza le difficoltà quotidiane e trasformarle in musica, in respiro, in liberazione.

Ho lasciato la raccomandata sul comodino e non ho dormito per tutta la notte. La mattina mi sono svegliato, ho preso la chitarra e ho scritto ‘Zero Pensieri’ -così racconta l’artista, che ha scelto di fare della realtà – anche la più scomoda- materia viva per la sua musica.

Multilink: https://pirames.lnk.to/ZeroPensieri

Il videoclip è stato girato da Alessandro Marconi e montato da Giacomo Triglia, nome tra i più autorevoli della scena musicale italiana, già al fianco di Ligabue, Brunori Sas e Levante. Ma non è solo un videoclip: è un ritorno a casa. Incicco ha scelto di ambientarlo sulla strada in cui è cresciuto, quella che da bambino percorreva ogni giorno, e che oggi attraversa ancora con lo stesso passo, ma con uno sguardo nuovo. Le riprese si snodano tra le case della sua piccolissima frazione, Contrada Lago, nel cuore delle Marche, dove ogni volto è familiare e ogni muro ha una memoria. Nel video compaiono proprio le persone con cui è cresciuto, i suoi compaesani, i vicini, gli amici d’infanzia: una comunità vera, viva, che ha risposto con entusiasmo all’invito di Daniele a scendere in strada, a cantare con lui, a farsi parte attiva di questo racconto. Un piano sequenza corale e spontaneo, che non è solo scenografia ma parte integrante della narrazione: perché “Zero Pensieri” non è solo una canzone, ma un gesto di amore verso le proprie radici, verso una terra che continua a cantare, anche nei suoi silenzi. A rendere ancora più speciale il video, la partecipazione di alcuni componenti della storica Banda Musicale “Città di Montalto delle Marche”, fondata nel 1846.

Incicco ha scritto testo e musica e ha prodotto il brano insieme a Charlie Mariani e Nacor Fischetti. Il singolo sarà pubblicato dalla Lungomare, etichetta che crede nelle storie autentiche, nei percorsi umani e artistici che profumano di terra, vento e vita vera.

A fare da copertina, uno scatto del fotografo Alessio Panichi, uno sguardo artistico tra i più raffinati e sensibili del panorama contemporaneo. Con il suo stile riconoscibile, capace di catturare l’anima delle persone e la luce dei luoghi, Alessio ha firmato ritratti per alcuni tra i più importanti artisti italiani (tra cui Dardust, Gué Pequeno, Ernia, Mahmood, Malika Ayane). Lo scatto appartiene al progetto fotografico inedito ed emozionale “Giardino dell’Eden”, un racconto per immagini che attraversa la contrada di Incicco con uno sguardo poetico e profondo. Un giardino nascosto tra le colline marchigiane, dove la bellezza non sta solo nei paesaggi, ma nei volti, nei gesti tramandati, nelle abitudini quotidiane che resistono al tempo. Un luogo dove le tradizioni si intrecciano ai legami umani, dove il forno acceso è ancora un punto d’incontro e il saluto per strada è un rito, non un’abitudine. È in queste vie strette, nei panni stesi al sole, negli occhi dei vicini che si custodisce il segreto di una piccolissima grande realtà. Un Eden senza finzione, dove la vita pulsa lenta ma fortissima, dove ogni casa è una storia e ogni persona è parte di una rete di connessioni che curano, che tengono in piedi, che fanno resistere. Il vestiario degli scatti è stato curato da Nicolas Garcias, stylist internazionale dal gusto audace e contemporaneo, che ha collaborato con numerose produzioni tra Europa e America Latina, occupandosi, tra gli altri, anche dello styling di Maluma. Con la sua visione ha saputo interpretare l’anima più vera e profonda del progetto, fondendo estetica e autenticità.

Con “Zero Pensieri“, Incicco porta in musica la sua terra e la sua gente, trasformando un aneddoto personale in un inno collettivo. Un viaggio che parte dalla contrada, ma parla a tutti: a chi ha bisogno di ridere, a chi ha bisogno di verità, a chi cerca ancora un posto dove sentirsi davvero a casa.

