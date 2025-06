ASCOLI PICENO – Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la quinta edizione della Festa del Solstizio d’Estate e di San Giovanni, che si è svolta in due serate – sabato 21 e lunedì 23 giugno – nel quartiere Monticelli di Ascoli Piceno, raccogliendo una straordinaria presenza di pubblico e un’atmosfera intensa, conviviale e profondamente sentita.

La prima serata, sabato, è andata completamente sold out, con tantissimi partecipanti accorsi per celebrare insieme i riti e le tradizioni del solstizio.

Anche la seconda serata, lunedì, ha visto una grande partecipazione, ma si è distinta per un clima più intimo e raccolto, in cui la comunità ha vissuto con intensità i momenti simbolici della Festa.

Gli organizzatori, Marche a Rifiuti Zero e Amici della Natura, hanno dichiarato: “Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato e contribuito con il loro entusiasmo, ai gruppi di danze popolari e alle realtà del folclore locale, che hanno animato la festa con colori, suoni ed emozione, all’Amministrazione comunale, per il suo prezioso sostegno, ai nostri partner e sponsor, che rendono possibile questa iniziativa ogni anno e, in modo particolare, a Don Francesco Mangani, la cui presenza ha dato profondità e significato spirituale alla festa, ricordandoci il legame tra le antiche tradizioni e la dimensione simbolica e sacra del solstizio e della notte di San Giovanni. Questa festa nasce dal lavoro e dalla passione di Marche a Rifiuti Zero e Amici nella Natura, che insieme promuovono un modello di comunità attiva, attenta all’ambiente, alla memoria e alla bellezza dello stare insieme”.

L’appuntamento è già rinnovato al prossimo anno, con la stessa energia e voglia di condividere cultura, tradizione e futuro.

