CASTEL DI LAMA – Atletica, calcio a 5, pallavolo, basket, tennis, ping pong, staffetta, freccette, bocce, scacchi, ma anche ruzzola e giochi popolari: Castel di Lama è pronta per ospitare le attese sfide di quartiere che quest’anno daranno il via alla prima edizione delle Lamampiadi.

L’appuntamento con l’evento sportivo e comunitario è in programma dal 29 giugno al 20 luglio 2025 e animerà il territorio comunale per tre settimane all’insegna dell’inclusione e del divertimento.

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia Santa Maria di Castel di Lama e dalla Parrocchia Sant’Antonio di Padova in collaborazione con l’Oratorio ANSPI San Filippo Neri e il Movimento Cristiano Lavoratori di Castel di Lama, con il patrocinio, la collaborazione e il contributo del Comune di Castel di Lama e con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Le Lamampiadi si propongono come una rivisitazione dei tradizionali giochi di quartiere, rinnovata nei contenuti ma fedele allo spirito originario: un’occasione per creare armonia, coesione sociale e offrire a tutti – giovani, adulti e famiglie – l’opportunità di vivere un’esperienza condivisa, basata su valori di solidarietà, sportività e tradizione. Le attività, infatti, saranno realizzate in luoghi diversi a Castel di Lama, in modo da coinvolgere la maggior parte dei cittadini anche da un punto di vista geografico: sono stati coinvolti anche gli abitanti di Villa Sant’Antonio, Campolungo e Valle San Martino di Appignano, che anche se appartengono ad un comune diverso, sono inseriti nella comunità di Castel di Lama

Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione delle persone con disabilità attraverso eventi accessibili che garantiranno a tutti divertimento e partecipazione.

Cerimonia di inaugurazione domenica 29 giugno 2025 alle ore 21.00 nel Campo Sportivo di Via Tevere. Mentre l’evento conclusivo, con una grande festa in piazza della Libertà a Castel di Lama, è programmato per il 20 luglio 2025, al termine di un pomeriggio di giochi popolari.

“Le Lamampiadi non sono solo un evento sportivo, ma un momento prezioso per rinsaldare i legami del territorio, riscoprire il piacere dello stare insieme e offrire ai più giovani una concreta esperienza di comunità – sottolinea don Paolo Sabatini, parroco di Castel di Lama -. Abbiamo dedicato grande attenzione all’accessibilità per offrire a tutti i ragazzi la possibilità di partecipare e condividere bei momenti di sport e divertimento con i loro coetanei”.

L’invito è esteso a tutti: cittadini, famiglie, gruppi e realtà locali, che possono seguire gli aggiornamenti anche sulle pagine social ufficiali dell’evento: www.facebook.com/lamampiadi

