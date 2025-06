La chiesa, ubicata all’interno del tessuto storico della frazione Peracchia, presenta un impianto ad aula unica con struttura verticale in muratura portante mista in pietra e laterizio

ACQUASANTA TERME – La Conferenza permanente ha approvato l’intervento di miglioramento sismico della

chiesa di Sant’Antonio Abate ad Acquasanta Terme. La chiesa, ubicata all’interno del

tessuto storico della frazione Peracchia, presenta un impianto ad aula unica con struttura

verticale in muratura portante mista in pietra e laterizio, avente il paramento esterno

interamente a facciavista, finitura tipo che caratterizza l’intero borgo antico della frazione.

L’interno è caratterizzato da una finitura ad intonaco priva di qualsiasi forma di

decorazione di carattere pittorico ed artistico; sono presenti però elementi sacrali quali

l’altare, gli apparati scultorei e le pale di decorazione realizzati in legno. E’ prevista la

realizzazione di un cordolo sommitale in acciaio, il rinforzo delle murature interne

mediante intonaco armato con rete in fibra di vetro, la stilatura armata dei giunti dei

paramenti murari, cuciture armate per solidarizzazione murature ortogonali, il

risanamento mediante metodo scuci-cuci e ripristino della congruità muraria e lo

smontaggio e successiva ricostruzione della vela campanaria, utilizzando i medesimi conci

in pietra, con inserimento di un nucleo centrale in malta strutturale armata. Il costo totale

dell’intervento è di 400.000,00 euro.

“Restituire alla comunità luoghi identitari e di fede come questa chiesa in questa frazione

rappresenta uno degli obiettivi più significativi del nostro impegno nella ricostruzione

post-sisma che sta avanzando in maniera decisa- dichiara il commissario alla

ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Ringrazio il presidente della Regione Francesco

Acquaroli, l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Sante

Stangoni per la loro preziosa collaborazione”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.