ASCOLI PICENO – Comunicazione dall’Arengo.

“Il progetto ‘Stazione Futuro’, presentato dal Comune di Ascoli Piceno in risposta all’Avviso pubblico di Anci per “proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi/immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi”, è stato ammesso al cofinanziamento nazionale per un importo di 35 0mila euro”. Ad annunciarlo il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, dopo la proroga della validità della graduatoria e lo scorrimento della stessa nell’ambito del nuovo accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale e l’ANCI, relativo al Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per l’anno 2023. “Come da accordi presi con la Direzione Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS, gli spazi interessati al progetto ‘Stazione Futuro’ saranno – non appena termineranno i lavori di miglioramento sismico e adeguamento funzionale in corso d’opera – quelli disponibili al piano primo dell’edificio della stazione di Ascoli Piceno” ha aggiunto il primo cittadino.

“Nel mentre, il progetto prenderà il via presso alcuni spazi della Biblioteca Comunale di Monticelli, quartiere caratterizzato da un’elevata presenza di giovani. Tra le attività che verranno effettuate presso l’Hub innovativo destinato agli under 35 figurano quelle di sviluppo personale e professionale dei giovani, oltre a workshop e servizi di orientamento e specifiche iniziative relative ad arte, cultura e inserimento nel mondo del lavoro. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla presentazione del progetto: nei prossimi giorni sottoscriveremo la convenzione con Anci, poi ‘Stazione Futuro’ sarà realtà” ha chiosato il Sindaco Fioravanti.

