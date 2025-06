ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale.

“Il nuovo codice dei contratti novità e criticità”, giovedì 3 luglio il workshop per illustrare le novità ai professionisti del settore

Il quarto dei 5 incontri promossi dalla Regione, si terrà giovedì mattina 3 luglio, dalle ore 9 alle 13, presso il Palazzo dei Capitani – Sala della Ragione – Piazza del Popolo 1, Ascoli Piceno. Il workshop si rivolge a tecnici e professionisti degli enti pubblici ed è dedicato alla tematica “Correttivo appalti D.Lgs 209/2024 novità e criticità”. Sarà un momento utile per confrontarsi sulle novità apportate dal Correttivo e per ottenere ulteriori strumenti di comprensione delle nuove procedure previste dalla normativa.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dal Settore SUAM – Soggetto Aggregatore della Regione Marche, si inserisce nel progetto “Mille Esperti” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito del PNRR nazionale e si rivolge a coloro che si occupano di appalti pubblici. Il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, il cosiddetto “correttivo” entrato a pieno regime dal primo gennaio 2024, pone nuove sfide sia di responsabilità che interpretative. Come continuità rispetto alle azioni intraprese durante la scorsa annualità del progetto e per agevolare un percorso informativo, formativo e di approfondimento, l’ente dorico ha organizzato il ciclo di cinque workshop avente ad oggetto la tematica: “Correttivo appalti D.Lgs 209/2024 novità e criticità”.

Il programma

Il programma della mattinata prevede i saluti del sindaco del Comune di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e la presentazione del progetto insieme al dottor Davide Berloni, settore SUAM – Soggetto Aggregatore Regione Marche. Seguirà l’intervento dell’avvocato Giuseppe Imbergamo, esperto PNRR. A concludere l’incontro sarà il “Question time”. Le tematiche che verranno affrontate nel corso della mattinata sono le seguenti:

· Correttivo e digitalizzazione nel correttivo;

· Malfunzionamenti e autocertificazione degli operatori economici;

· Banche dati interoperabile;

· FVOE: funziona? Cosa fare in caso di non completezza del fascicolo, responsabilità, compiti della S.A. e dell’o.e;

Dibattito Question time

Per i partecipanti in presenza (è richiesta conferma di partecipazione alla mail [email protected]), è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.