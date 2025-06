Un lavoro che ha visto la sostituzione di entrambe le altalene, l’installazione di un nuovo gioco per bambini e del tappeto anti trauma, il rifacimento della staccionata e il posizionamento di quattro nuove panchine

ASCOLI PICENO – Novità per la comunità.

Uno spazio verde recuperato e migliorato nel quartiere di Porta Romana, che da oggi sarà a disposizione dei cittadini.

L’Amministrazione comunale ha completato la riqualificazione del parco Ugo Tasselli di Porta Romana, in viale Treviri: un lavoro che ha visto la sostituzione di entrambe le altalene, l’installazione di un nuovo gioco per bambini e del tappeto anti trauma, il rifacimento della staccionata e il posizionamento di quattro nuove panchine.

“Un intervento importante – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – che permette a tutti gli abitanti del quartiere di usufruire di uno spazio adeguato dove trascorrere del tempo all’aria aperta e che, grazie ai nuovi giochi per i bambini, darà la possibilità ai più piccoli di divertirsi in modo sicuro”.

L’assessore ai Lavori pubblici, Marco Cardinelli, ha sottolineato “il grande lavoro che stiamo portando avanti in tutte le zone della città per dotare ogni quartiere di spazi verdi e attrezzati, sempre molto frequentati soprattutto nei mesi estivi. Abbiamo intenzione di proseguire nel nostro programma per rendere Ascoli sempre più vivibile”.

Installati anche quattro nuovi cestini, con l’intervento che è stato completato da Ecoinnova, che ha provveduto a sostituire le assi delle panchine esistenti. Nelle prossime settimane, prevista anche l’installazione di un ulteriore gioco per i più piccoli. Al termine dell’estate, inoltre, l’Amministrazione ha già pianificato la piantumazione di nuove specie di alberature, che verrà eseguita nei tempi più consoni al tipo di arbusti da inserire.

