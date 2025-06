Nello specifico, viene interdetta la viabilità veicolare “per i mezzi di massa superiore a 35 quintali e per gli autobus: la ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire per i veicoli autorizzati al transito una corsia di ampiezza utile non inferiore a metri 2,80

ASCOLI PICENO – Notizia per la cittadinanza.

In merito ai lavori a Lungo Castellano, è stata prevista una seconda modifica all’ordinanza dirigenziale 388 con la quale veniva regolata la circolazione durante la fase di esecuzione delle opere. L’ordinanza 412 limita, durante la fase 2 e quindi dalle ore 8 del alle ore 20 del nel tratto da via D’Azeglio all’Università di Architettura, il divieto di transito esclusivamente ad alcuni veicoli.

Nello specifico, viene interdetta la viabilità veicolare “per i mezzi di massa superiore a 35 quintali e per gli autobus: la ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire per i veicoli autorizzati al transito una corsia di ampiezza utile non inferiore a metri 2,80, con l’obbligo di rimuovere qualsiasi ostacolo fisso che posso rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale”.

Per consultare l’ordinanza è possibile visitare la pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26257.

