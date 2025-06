ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.

Regolamentazione della viabilità in Corso di sotto – Via A. Caro – Via San Giacomo per montaggio gru su spazio privato

Con l’ordinanza dirigenziale 403 del 25 giugno 2025, l’Amministrazione comunale dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti:

dalle ore 17 alle ore 22 del giorno 30 giugno 2025 e dalle ore 7 alle ore 15 del giorno 1 luglio 2025 l’istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata ambo i lati lungo tutto il tratto di percorrenza dei mezzi necessari per le operazioni di montaggio/smontaggio gru: