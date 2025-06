Il progetto nasce per accompagnare i docenti in un processo di crescita professionale che integra tecnologie, innovazione metodologica e attenzione ai bisogni educativi speciali

FOLIGNANO – Dopo l’esperienza maturata dai formatori Fulvio Silvestri e Raniero Di Gregorio in numerosi Istituti Comprensivi del territorio, prosegue con rinnovato entusiasmo il percorso formativo promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del progetto Futura Pnrr – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale, che ha fatto tappa all’Ic Folignano Maltignano, con un focus specifico sull’inclusione scolastica.

Il progetto nasce per accompagnare i docenti in un processo di crescita professionale che integra tecnologie, innovazione metodologica e attenzione ai bisogni educativi speciali. I partecipanti, tutti docenti in formazione continua, sono coinvolti in percorsi concreti, capaci di incidere in modo tangibile sulla qualità della didattica quotidiana.

All’Ic Folignano Maltignano sono stati attivati tre corsi, tutti molto partecipati, uno per ogni ordine di scuola: infanzia, primaria, secondaria, guidati dal docente Silvestri, esperto di tecnologie digitali e intelligenza artificiale applicata alla scuola che opera in rappresentanza dell’Istituto Roi, ente titolare anche del bando “Didattica Innovativa”, che ha dato origine a un impianto didattico validato e apprezzato in molte scuole del centro Italia.

L’inclusione è stata il filo conduttore di tutti i moduli formativi: i corsi hanno esplorato l’uso delle tecnologie per supportare alunni con Dsa, Bes, difficoltà cognitive, linguistiche o comportamentali, ma anche per offrire spunti e strategie rivolti agli studenti con particolari eccellenze culturali, attraverso proposte di ulteriore potenziamento e personalizzazione dei percorsi. Di Gregorio ha contribuito con la sua competenza in neuroscienze e neuropsicologia cognitiva, evidenziando i contesti nei quali l’intelligenza artificiale avrebbe potuto efficacemente intervenire per supportare e compensare le funzioni cognitive. Il docente Silvestri, grazie alla sua esperienza tecnica, ha poi perfezionato i corsi integrando tali riflessioni nel corso delle lezioni in aula da lui tenute. Proprio quest’unione tra AI e funzionamento cognitivo tra le due differenti figure professionali scava una profonda differenza rispetto al panorama generale nazionale.

Il messaggio forte che emerge è che le tecnologie, se ben orientate, accorciano le distanze, facilitano l’inclusione e potenziano il ruolo del docente come facilitatore di benessere e apprendimento, in un acronimo AI che, oltre alla traduzione in inglese di intelligenza artificiale, possa avere il significato recondito di Amore Infinito.

Determinante il ruolo della dirigente scolastica Luigia Romagni, che ha saputo coniugare visione strategica e attenzione ai bisogni reali del proprio corpo docente. La scelta di percorsi formativi costruiti su basi scientifiche e operative sta già mostrando risultati concreti nel rinnovamento della cultura scolastica.

«Il corso sulle tecnologie per l’inclusione – ha dichiarato la dirigente Luigia Romagni – ha rappresentato un importante momento di crescita professionale per i docenti dell’Istituto Comprensivo Folignano Maltignano. Il percorso ha approfondito l’uso di nuovi strumenti digitali basati sull’intelligenza artificiale, con particolare attenzione al loro impiego nella didattica inclusiva. Il docente, estremamente competente e coinvolgente, ha saputo guidare con chiarezza e passione tutti i partecipanti stimolando riflessioni e confronti costruttivi. Le attività proposte, ricche di esempi pratici e immediatamente applicabili, hanno evidenziato come le tecnologie possano diventare un valido supporto per favorire l’apprendimento di tutti gli studenti. Il corso ha offerto spunti innovativi e utili per rendere l’insegnamento più accessibile, personalizzato ed efficace. Un’esperienza formativa – ha poi concluso – che ha arricchito le competenze del corpo docente, rafforzando il nostro impegno verso una scuola sempre più inclusiva».

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.