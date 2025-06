I risultati parlano da soli: molti corsisti, ancor prima del conseguimento del diploma, hanno già avviato attività professionali autonome o sono stati inseriti stabilmente in contesti lavorativi significativi

ASCOLI PICENO – Si sono svolti domenica 29 giugno gli esami finali di qualifica per il corso triennale in Gestalt Counseling promosso da Simbiosofia, centro di formazione accreditato attivo ad Ascoli Piceno dal 2009. Un momento di grande valore simbolico e professionale, che ha coronato un percorso intenso, trasformativo e orientato allo sviluppo delle competenze umanistiche per il sostegno alla persona.

Il corso, riconosciuto a livello nazionale per la sua formula innovativa, integra counseling, empowerment personale, formazione esperienziale e orientamento professionale, offrendo ai partecipanti non solo un titolo ma un vero e proprio trampolino per la realizzazione personale e lavorativa.

I risultati parlano da soli: molti corsisti, ancor prima del conseguimento del diploma, hanno già avviato attività professionali autonome o sono stati inseriti stabilmente in contesti lavorativi significativi.

C’è chi ha aperto partita IVA e intrapreso la libera professione, chi collabora con enti pubblici e privati nel campo della relazione d’aiuto e dell’orientamento scolastico, chi lavora nelle scuole, chi propone progetti educativi sul territorio, chi opera come counselor privato e chi è stato assunto in agenzie interinali. Alcuni, partiti come stagisti, oggi ricoprono posizioni dirigenziali all’interno delle stesse organizzazioni che li avevano accolti solo pochi mesi fa.

Il dato più importante? Tutti – nessuno escluso – si dichiarano orientati, motivati, soddisfatti, grati.

Una doppia qualifica – Orientatore e Counselor – per un’unica visione: quella di formare professionisti capaci di accompagnare le persone nei momenti di passaggio, cambiamento e crisi, in modo etico, consapevole e competente.

«È un percorso che cambia la vita», raccontano i protagonisti. «Non solo ci ha insegnato un mestiere, ma ci ha aiutato a scoprire chi siamo, cosa vogliamo davvero e come possiamo contribuire, con le nostre competenze umane e professionali, al benessere della società».

Simbiosofia, con sede ad Ascoli Piceno, è oggi una delle realtà più solide e riconosciute nel campo della formazione umanistica in Italia. L’obiettivo? Promuovere e sostenere l’evoluzione delle professioni d’aiuto, attraverso percorsi formativi seri, concreti, umani.

E dopo il 29 giugno, si guarda già avanti. Le iscrizioni per la prossima edizione del corso sono aperte. Perché formare counselor e orientatori oggi, significa investire nel futuro delle persone, delle comunità, del Paese.

