ASCOLI PICENO – Ecco il quattordicesimo incontro di Editoria & Progetto, mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 18:00, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno.

Il quattordicesimo appuntamento è dedicato al patrimonio con la presentazione del volume di Sara Cipolletti e Enrica Petrucci dal titolo Definizioni di patrimonio (Quodilibet, 2023).

Introduce Marco d’Annuntiis, professore ordinario in Progettazione Architettonica, responsabile scientifico dei Cluster e coordinatore del corso di laurea magistrale in Architettura, Università di Camerino. Presentano il volume Enrica Petrucci, professore associato in Restauro architettonico della Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam, Sara Cipolletti, professore associato in Architettura del Paesaggio della Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam e Claudia Vagnozzi, dottoranda in Architettura dell’Università di Camerino.

