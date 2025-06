ASCOLI PICENO – L’istituto “Don G. Bosco” di Ascoli Piceno è tra le 10 scuole vincitrici dell’edizione 2025 di “Stammi Bene”, il progetto nazionale di responsabilità sociale d’impresa promosso da Rovagnati e realizzato in collaborazione con d&f, agenzia di comunicazione ed ente di formazione accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Giunto alla sua terza edizione, quest’anno Stammi Bene ha invitato gli studenti a riflettere sull’importanza di un benessere che va oltre l’individuo per connettere persone, comunità e ambiente.

Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni sono stati guidati in un percorso educativo sul tema del benessere a 360 gradi, che ha unito salute, alimentazione, movimento, relazioni e attenzione all’ambiente. Attraverso videolezioni interattive e attività pratiche, gli studenti hanno lavorato sul concetto di “benessere Buono, Sano e Giusto”, trasformando ciò che hanno appreso in progetti concreti.

L’Istituto “Don G. Bosco” ha partecipato al concorso finale, in cui le classi erano invitate a realizzare un “Manifesto del Benessere” con foto, testimonianze e idee. Il lavoro presentato ha convinto la giuria, consentendo all’istituto di aggiudicarsi uno dei 10 buoni da 500 euro messi in palio per l’acquisto di materiale didattico e sportivo. Oltre ai premi per le scuole, l’iniziativa prevedeva anche un’estrazione finale che ha permesso ad alcuni insegnanti di ricevere in premio un PC portatile.

“Con Stammi Bene, ormai da diversi anni, desideriamo accompagnare i giovani in un percorso che li aiuti a prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente in cui vivono” commenta Gabriele Rusconi, Direttore Generale & Board Member di Rovagnati. “Siamo orgogliosi di aver coinvolto quasi 50mila studenti in questa edizione e di aver raccolto idee così autentiche e concrete sul benessere. L’iniziativa riflette il nostro impegno quotidiano per una responsabilità sociale che metta al centro le persone, a partire dalle nuove generazioni”.

Il progetto è un’espressione concreta dell’impegno di Rovagnati nella responsabilità sociale d’impresa, come sancito nel manifesto Rovagnati Qualità Responsabile, attraverso azioni mirate a promuovere la salute e il benessere psicofisico di studenti e docenti.

La scorsa edizione del 2024 di Stammi Bene ha registrato un notevole successo, coinvolgendo oltre 45.000 studenti delle scuole primarie e secondarie di I Grado, 2.500 classi e 687 docenti che hanno partecipato con entusiasmo. Questi risultati testimoniano l’interesse e l’impegno delle istituzioni scolastiche, elementi che hanno spinto a replicare anche per il 2025 questa importante iniziativa.

