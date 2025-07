ASCOLI PICENO – Sabato 5 e domenica 6 luglio due diversi itinerari tra storia, suoni e rievocazioni, per riscoprire un magnifico borgo medievale e uno dei luoghi più spettacolari dell’intero Appennino, tra cultura, paesaggi e sapori tipici: Castel Trosino (AP) e Arischia (AQ) le mete di questo weekend con il Festival.

Nell’ambito del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2025, Castel Trosino si prepara ad accogliere un’intera giornata dedicata alla riscoperta del suo patrimonio storico, culturale e naturale. Sabato 5 luglio infatti, il pittoresco borgo medievale ascolano sarà teatro di un evento immersivo tra itinerari, rievocazioni storiche, laboratori artigianali, degustazioni e spettacoli dal vivo.

Il programma si apre alle 15:30 con il raduno dei partecipanti presso il parcheggio auto del borgo e la presentazione della giornata. Alle 16:00 partirà una suggestiva camminata verso la necropoli longobarda, con tappa nei pressi del lavatoio storico, dove sarà possibile assistere alla rievocazione delle antiche tecniche di lavaggio dei panni, a cura di Carmelita Galiè, Barbara Virgulti e Cesare Prescutti. Il percorso è semplice (1,5 km) adatto a tutti e immerso nel verde.

Alle 17:30, rientro al borgo e apertura di banchi didattici e attività esperienziali per grandi e piccoli: laboratorio di tessitura storica, accampamento longobardo, dimostrazioni di scherma medievale e antichi giochi popolari. I visitatori potranno inoltre assaporare i sapori locali grazie a banchi gastronomici e artigianali. Durante l’evento si esibirà il tenore Giovanni Vitelli con canti popolari e medievali.

Chi volesse, può restare a cena prenotando in una di queste due strutture di ristorazione: La Taverna del Longobardo (0736 256781); Agriturismo Le Sorgenti (0736 247960).

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di diverse associazioni quali: Associazione Castrense 96, Scuola di Scherma Antica, Fortebraccio Veregrense, Artisti Rievocatori,

Domenica 6 luglio ci si sposta nell’Aquilano, precisamente Arischia per un evento dedicato agli appassionati di escursionismo che intende collegare, idealmente, il comprensorio dei Monti della Laga e quello del Gran Sasso, attraverso un itinerario naturalistico che prende il via dal Lago di Provvidenza, per inoltrarsi nella fresca e affascinante valle del Torrente Chiarino. Punto di arrivo è il solitario Rifugio Fioretti posto a 1500 metri di altitudine nel delizioso ripiano di pascolo del Piano del Castrato. Un luogo magico adatto per condividere racconti, letture, testimonianze e aneddoti, sulle inedite storie arischiesi.

L’evento è reso possibile grazie alle associazioni: Amministrazione del Dominio, Collettivo di Arischia e della Valle del Chiarino.

Informazioni utili: la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione per copertura assicurativa. Si consiglia abbigliamento adeguato e scarpe da trekking. Per prenotazioni contattare il numero 339 150 1955.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.