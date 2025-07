FERMO – Per l’undicesimo appuntamento del Festival domenica 6 luglio arriveremo a Montefortino con un’escursione pomeridiana alle suggestive Gole dell’Infernaccio, tra il Monte Priora e il Monte Sibilla fino all’eremo di San Leonardo, luogo carico di spiritualità dove Padre Pietro, il Muratore di Dio, si ritirò e si occupò della sua ricostruzione, che lo impegnò per quarant’ anni fino alla sua morte, per poi rientrare nel borgo ed assistere in serata al concerto di Giorgio Conte. Il Festival dell’Appennino quest’anno prevede 27 appuntamenti che si terranno tra il 4 maggio al 12 ottobre 2025 in 28 comuni distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria -. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico, naturalistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal BIM Tronto, con la fondamentale collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, Nera Velino Cascia e Nera-Velino Rieti.

Il Commissario Guido Castelli: “Il Festival dell’Appennino torna nei Monti Sibillini e ci porta in uno dei luoghi più belli e suggestivi di questo territorio. Le Gole dell’Infernaccio e l’eremo di San Leonardo sono due siti unici, inseriti in un contesto naturalistico di assoluto valore che rimane impresso nella memoria degli escursionisti che li visitano. Questa manifestazione, che unisce le comunità colpite dal sisma 2016, non smette di crescere e presenta ogni anno di più proposte di assoluto valore e qualità, che uniscono natura, cultura e tradizioni. È anche attraverso iniziative come questa che contribuiamo a rendere più attrattivi i nostri territori, mantenere vivi mentre la ricostruzione avanza. Un risultato reso possibile grazie all’adesione convinta delle amministrazioni comunali e al contributo insostituibile dei quattro Bim coinvolti”.

Il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani: “Questo appuntamento a Montefortino rappresenta perfettamente lo spirito del nostro Festival: unire la scoperta delle meraviglie naturali e spirituali delle nostre terre con la gioia della musica e della cultura. E siamo particolarmente orgogliosi di come stia crescendo tappa dopo tappa fuori dal Piceno, conquistando sempre più pubblico e consolidando il suo ruolo nel panorama culturale marchigiano.”

Il Sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni: “Ringrazio gli organizzatori che hanno voluto portare ancora una volta il Festival nel nostro comune. L’evento si svolgerà in due fasi, con la passeggiata nelle Gole dell’Infernaccio e chi vuole potrà raggiungere San Leonardo. Un grazie particolare al Commissario Castelli sempre attento e disponibile verso le aree colpite dal sisma”.

Il ritrovo per l’escursione è alle 14.45 dopo Rubbiano, all’ ingresso delle Gole dell’Infernaccio con partenza alle ore 15. L’escursione è un anello ha una difficoltà E, è lunga 7,01 km, con un dislivello di 311 mt e un tempo di percorrenza di circa 4 ore. Al rientro nel borgo sarà possibile cenare presso le strutture ricettive presenti. Alle ore 21 in Piazza Umberto I concerto di Giorgio Conte chansonnier internazionale che ci condurrà in un affascinane percorso artistico, con tappe tra canzoni del suo repertorio di compositore per altri interpreti (tra cui Mina, Ornella Vanoni, Fausto Leali, Loretta Goggi, Rosanna Fratello, Equipe 84, Amanda Lear, Wilson Pickett, Mireille Mathieu) e di cantautore con 13 album all’attivo. A cui si aggiungono aneddoti e letture (tratte dalle sue quattro pubblicazioni di racconti).

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

L’escursione è adatta a chi è allenato a camminare in montagna e in buona salute.

Obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

