ASCOLI PICENO – Inizia la nuova stagione bianconera, l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver formalizzato il contratto con il nuovo allenatore Francesco Tomei, che ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2026 con opzione.

Nato a Pescara il 10 aprile 1972, è stato vice e collaboratore storico di Eusebio Di Francesco a Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma ed Hellas Verona. Ha iniziato la carriera da primo allenatore nella s.s. 2023/24 col Monopoli. Nell’ultima stagione ha guidato il Picerno fino all’ottavo posto e alla disputa del primo turno playoff. L’AU Bernardino Passeri e la Società Ascoli Calcio tutta accolgono con un caloroso benvenuto il neo tecnico, augurandogli di raggiungere i migliori traguardi sportivi sulla panchina bianconera.

Questa mattina Mister Tomei è stato presentato agli organi di informazione nel corso della conferenza stampa tenutasi presso lo stadio Del Duca. Ad introdurlo il Direttore Sportivo Matteo Patti. Presenti per la proprietà l’Amministratore Unico Bernardino Passeri e Andrea Passeri.

“Ci hanno contattato tanti allenatori, sapete quanto sia importante l’Ascoli nel panorama calcistico nazionale” – ha esordito il Direttore Sportivo, che ha poi spiegato i motivi della scelta Tomei – “Il Mister sposa appieno la filosofia di Distretti Sport, vogliosa di mostrare un calcio propositivo, coinvolgente, fondato sulla crescita dei calciatori. Siamo certi che il Mister ci darà una grandissima mano a tramutare in fatti la nostra filosofia”.

A seguire la parola è passata a Mister Tomei, entusiasta di iniziare la nuova esperienza sulla panchina del Picchio:

“Ringrazio chi mi ha scelto nelle persone del Presidente, di Andrea Passeri e del DS. Per me è un grandissimo onore, è una sensazione bella, non sto a dire cosa è Ascoli calcisticamente, abito vicino e quindi conosco l’attaccamento che c’è per questi colori. E’ un grandissimo onore essere qui, per me è una rinascita, una ripartenza”.

