ASCOLI PICENO – I famigliari del professore e commercialista Carlo Raimondi danno l’ultimo saluto al loro caro :

“È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di nostro padre il Professore Carlo Raimondi,a seguito di malattia presso l’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto(AP). Ricordiamolo, come stimato docente, punto di riferimento per generazioni di studenti e autore di numerose pubblicazioni negli anni ottante per conto della Buffetti Editore”.

“Si, è spento serenamente il nostro caro Carlo. La salma, verrà cremata. I dettagli della cerimonia saranno comunicati in seguito dalla ditta di onoranze funebri che svolgeranno le esequie. Cosa posso aggiungere per ricordare la memoria di mio padre? oltre ad essere, un uomo di cultura, una persona solare, energica, tenace,di compagnia,un grande sportivo e amante dei viaggi,ed un eccellente professionista stimato e molto apprezzato sia in Italia che all’estero. Per molti decenni è stato felice con la sua storica compagna Rosalba e ben accolta dalla famiglia di Lei, che gli hanno dato affetto e serenità fino agli ultimi istanti. Un sincero apprezzamento va a tutto lo staff medico- paramedico che gli è stato vicino nel periodo della malattia e le istituzioni, tutte. La famiglia, e i parenti tutti, gli amici di sempre, desiderano ringraziare anticipatamente per il sostegno e la vicinanza dimostrati in questo momento di grande dolore e prega di rispettare la loro privacy. Non fiori ma opere di bene. Grazie”

