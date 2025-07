Il programma per l’iniziativa prevede due incontri che si svolgeranno presso Piazzetta Belvedere in via Castellana

CASTORANO – Nelle serate del 12 e 13 luglio 2025 il borgo di Castorano ospiterà l’iniziativa “Caffè Filosofico”. Quest’anno il tema dell’evento riguarderà persone e prospettive che ruotano intorno alla figura di quello che è ancora oggi considerato un nostro grande conterraneo, Giacomo Leopardi.

Il programma per l’iniziativa prevede due incontri che si svolgeranno presso Piazzetta Belvedere in via Castellana a Castorano.

Il 12 luglio alle ore 21 la professoressa Filomena Gagliardi dialogherà con Francesca Monaco sulla figura di Paolina Leopardi, a cui la scrittrice ha dedicato il suo recente romanzo “Paolina Leopardi. All’ombra del poeta”.

Durante la serata ci saranno delle letture a cura di Giulia Poeta, attrice e doppiatrice di lunga esperienza nonostante la sua giovane età.

Francesca Monaco, nata a Macerata e laureata in Scienze Politiche, vive a Recanati e si dedica da anni alla scrittura.

Con Trenta Editore ha esordito con il “Manuale di sopravvivenza agli uomini e ai dolci”, con Ventura Edizioni ha pubblicato “Ormoni & Limoni” e “Come ti cucino il virus. Diario di sopravvivenza a una pandemia.”

Per anni ha partecipato al progetto Marche d’autore, scrivendo racconti per antologie che percorrono la storia di una regione attraverso le opere di autori locali.

Dopo aver frequentato diversi corsi e la scuola di scrittura creativa di Sara Rattaro, “La Fabbrica delle Storie”, Morellini Editore ha pubblicato un suo racconto nelle antologie “Questione di scelte”, “Ritratti di Donne”, “Le spietate” e “Gli eroi della Shoah”, ed è tra gli autori del romanzo corale “La signora del terzo piano”.

Sempre per Morellini, nella collana Femminile singolare, nel 2025 è uscito “Paolina Leopardi. All’ombra del poeta”.

Giulia Poeta, nata ad Ancona, nel 2023 si è diplomata presso l’Accademia del Doppiaggio diretta da Walter Bucciarelli e Christian Iansante, come doppiatrice professionista. Da diciotto anni, svolge la sua attività di attrice che la vede impegnata in laboratori (Piccolo Teatro di Milano), rappresentazioni, film, speakeraggi, doppiaggi, audiolibri e letture teatrali accanto a volti noti del panorama teatrale, musicale e cinematografico nazionale (Moni Ovadia, Carlo Delle Piane, Enzo Decaro, Anna Stante, Lina Bernardi, Corrado Fortuna, Laura Pasetti, Flavio Albanese, Mario Pirovano, Fabio Armiliato). Fa parte della Compagnia di Musicultura diretta da Piero Cesanelli. Nel 2016 ha interpretato il ruolo di Ester, la mamma del tenore Beniamino Gigli nel film “Un uomo e una voce” di Giuseppe Conti. Nel 2019 è stata insignita con una menzione d’onore dall’Oniros Film Awards, prestigioso festival internazionale del cinema indipendente, come miglior voice over per il documentario “Start Up a War” di Sara Reginella. È sua la voce nella pubblicità “Le Marche: l’Italia in una Regione” andata in onda su RAI 1 durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo.

Il 13 luglio alle ore 21 sarà la volta di Daniele Aristarco. Già insegnante e attualmente scrittore, Aristarco si dedica principalmente alla letteratura per bambini e ragazzi al fine di raccontare alle nuove generazioni i classici di ogni tempo. Durante la serata, l’autore mostrerà come coinvolgere i lettori più giovani nella scoperta di un poeta apparentemente inarrivabile come il Recanatese.

Daniele Aristarco è autore di racconti, romanzi, saggi divulgativi per ragazze e ragazzi tradotti in molte lingue. Scrittore, regista e attore teatrale, si occupa di formazione e di promozione della lettura e della scrittura. Dirige festival letterari e ha realizzato numerosi podcast e cortometraggi. Viaggiatore instancabile, ama incontrare le sue lettrici e i suoi lettori.

I suoi titoli sono innumerevoli; recentemente ha dato alle stampe “Tutto quello che brucia”, edito per Feltrinelli nel 2025.

La partecipazione ai due appuntamenti del “Caffè filosofico” è gratuita. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3515506059, anche tramite WhatsApp.

Gli eventi sono parte del progetto “Benessere in Comune”, realizzato dal Comune di Castorano con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, coordinato da U.S. Acli Marche, promosso da 3Sicc APS, in collaborazione con Libreria La Rinascita, Pro Loco di Castorano e Parrocchia Santa Maria della Visitazione.

