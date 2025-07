ASCOLI PICENO – Un anno di attività che ha intrecciato cultura, solidarietà e promozione del territorio si è appena concluso per il Rotaract Club Ascoli Piceno. L’anno sociale 2024/2025 è stato caratterizzato da numerosi progetti solidali che hanno portato benefici concreti alla comunità locale, tra cui:

Il sostegno all’associazione “Michele per Tutti”, che si occupa di diagnosi precoce e percorsi riabilitativi per bambini con ritardi nello sviluppo o con disabilità intellettive, offrendo anche un supporto alle famiglie;

L’inaugurazione del primo Punto Viola ad Ascoli Piceno presso la farmacia Pallotta, a Porta Cappuccina, luogo sicuro di primo ascolto dove le donne vittime di violenza di genere o in situazioni di vulnerabilità possono ricevere ascolto, supporto e orientamento presso i servizi di aiuto adeguati, come centri antiviolenza o assistenza psicologica e legale;

La donazione a favore dell’Associazione Zarepta di Ascoli Piceno, che offre tra i 100-120 pasti caldi al giorno alle persone in difficoltà, di un macchinario per il sottovuoto volto a confezionare in modo veloce e sicuro i pasti per chi non può uscire di casa.

Il Club ha inoltre partecipato e sostenuto tutti i service distrettuali 2024/2025, tra cui 2090xAIRC, Take me back corrieri solidali, Go Green or Go Home e 2090 Borghi.

Particolarmente significativa è stata anche la partecipazione alla Giornata Nazionale per la Colletta Alimentare presso il supermercato Oasi “Al Battente” a sostegno delle famiglie in difficoltà e la partecipazione attiva del Club in numerose attività distrettuali, contribuendo a rafforzare i rapporti con gli altri Club Rotaract del Distretto.

Durante l’anno il Club ha ampliato la propria base associativa accogliendo sette nuovi soci rafforzando così la propria capacità di azione. Inoltre, è stato siglato un gemellaggio con il Rotaract Club San Benedetto del Tronto con lo scopo di favorire unione, amicizia e collaborazione nel territorio.

Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Ascoli Piceno, presieduto da Massimo Colletta, per il sostegno costante lungo l’intero anno sociale.

Con il tradizionale passaggio del martelletto, Silvia Nespeca ha concluso il suo mandato affidando la guida del club a Tazio Andrea Marucci, che inaugurerà il nuovo anno rotaractiano con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’impatto delle iniziative nel Piceno e di proseguire il proprio impegno nel fare la differenza all’interno della comunità.

