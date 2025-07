L’intervento, del valore complessivo di circa 8,4 milioni di euro, comprende anche l’opzione per l’adeguamento sismico con demolizione e ricostruzione dell’attuale edificio scolastico in Viale Repubblica

OFFIDA – Nel pomeriggio del 3 luglio è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Offida e l’Associazione Temporanea d’Imprese (ATI) – costituita dalle ditte Panichi S.R.L. e Saitec Company S.R.L. di Ascoli Piceno – vincitrice della gara pubblica per l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo Plesso Scolastico “Ciabattoni”. L’intervento, del valore complessivo di circa 8,4 milioni di euro, comprende anche l’opzione per l’adeguamento sismico con demolizione e ricostruzione dell’attuale edificio scolastico in Viale Repubblica.

Il progetto è finanziato nell’ambito della ricostruzione post-sisma, grazie a due distinti decreti del Direttore del Dipartimento dell’Ufficio Speciale Ricostruzione (USR), con un contributo integrativo da parte del Comune di Offida. L’opera sarà realizzata secondo i progetti esecutivi redatti dallo studio di progettazione Gruppo Marche di Macerata e approvati dalla Giunta comunale.

“È questo lo straordinario tassello – commenta soddisfatto il sindaco di Offida, Luigi Massa – che completerà il Campus scolastico su cui abbiamo speso programmazione, energie e pazienza. La struttura 0/6 la inaugureremo a settembre e ora questa nuova opera andrà a completare un centro integrato pensato e progettato per l’educazione e lo svago di bambini e ragazzi di tutte le età, innovativo dal punto di vista pedagogico e funzionale, immerso nel verde delle nostre colline e al cospetto del nostro centro storico. Una nuova, giovane città nella città”.

L’area di cantiere è stata formalmente consegnata all’impresa che realizzerà plessi scolastici per la primaria (tempo modulare e tempo pieno) e secondaria di primo grando, oltreché da una palestra polifunzionale omologata CONI, utilizzabile anche dalla cittadinanza oltre gli orari scolastici.

A ribadire il valore qualitativo dell’opera anche l’assessora alla Scuola, Isabella Bosano, che ha sottolineato: “Il nuovo plesso scolastico sarà dotato di impianti di ventilazione meccanica controllata e aria condizionata per il periodo estivo. Una scelta fondamentale per garantire il benessere degli alunni e del personale scolastico, specie in un contesto climatico che presenta ormai temperature eccessive per diversi mesi all’anno. La struttura sarà un contenitore sostenibile per offerta formativa di qualità che di concerto con l’IC Falcone e Borsellino continueremo a sostenere”.

Il primo cittadino ha ringraziato a nome dell’Amministrazione gli Uffici tecnici comunali e il segretario Pierluigi Grelli per il complesso lavoro svolto.

