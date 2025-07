ASCOLI PICENO – Tremila persone in meno in lista d’attesa per l’effettuazione di esami diagnostici e visite specialistiche: è il risultato del progetto promosso dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli per il ‘recupero’ degli utenti presenti nelle agende di presa in carico, ovvero negli elenchi creati per chi tramite Cup non riesce ad avere un appuntamento a causa della mancanza di posti disponibili e aspetta di essere richiamato. Avviato su disposizione del direttore generale dell’Ast picena, Antonello Maraldo, il progetto ha permesso di potenziare la capacità dell’azienda sanitaria di ricontattare gli utenti in pre-appuntamento attraverso il coinvolgimento, in aggiunta agli operatori del back office del Cup, di 34 dipendenti afferenti a tutti i servizi amministrativi che, nell’arco di quindici giorni, hanno chiamato, attingendo dall’elenco, chi stava aspettando una data per effettuare la prestazione richiesta. Il tutto anche grazie ai posti aggiuntivi ottenuti dalla revisione della committenza, a invarianza di spesa, con le strutture private accreditate.

I NUMERI DEL PROGETTO ‘LISTE D’ATTESA’ DELL’AST DI ASCOLI

Nei quindici giorni del progetto, avviato nel mese di giugno, sono state richiamate – fa sapere l’Ast di Ascoli – circa 4.000 persone. Per oltre 3.000 è stata effettuata la prenotazione nei tempi della prescrizione. Dei restanti 1.000 tra coloro che sono stati contattati, una parte ha rinunciato alla visita o all’esame, mentre una parte aveva già effettuato la prestazione.

Contestualmente al progetto, che ha comportato un potenziamento dell’attività svolta ordinariamente dagli operatori del back office del Cup aziendale, l’Ast fa sapere che sono state poste in essere ulteriori azioni a supporto, al fine di abbattere ulteriormente le liste d’attesa. E’ stata effettuata infatti una revisione da parte dell’Unità operativa di radiologia diretta da Fabio D’Emidio delle richieste di mammografie che ha permesso di accorciare i tempi d’attesa per oltre 350 donne. Inoltre è stata raddoppiata la linea telefonica e potenziato il personale assegnato allo sportello dedicato agli utenti presenti nelle agende della presa in carico.

“Il progetto per l’abbattimento delle liste d’attesa – evidenzia il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – conoscerà una seconda fase, al via a breve con le stesse modalità operative, per poi essere messo a regime, da settembre, con il potenziamento del numero degli operatori del back office del Cup aziendale. Il fine ultimo è quello di abbattere il più possibile le liste d’attesa a beneficio dei cittadini. Il mio ringraziamento – conclude il dg – va a tutti gli operatori che hanno partecipato a questo progetto, oltre naturalmente al personale del back office del cup aziendale, come pure a quello del centralino che ha collaborato all’attività di contatto con gli utenti”.

