OFFIDA – Si sono conclusi con successo i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali di Offida, segnando un importante passo in avanti per lo sport cittadino. L’intervento più rilevante ha riguardato il secondo campo da gioco, il cui fondo è stato trasformato da terra rossa in erba sintetica di ultima generazione, realizzato secondo i più recenti standard tecnici previsti dai regolamenti FIFA e FIGC LND. Grazie a questa operazione è stato possibile ottenere l’omologazione ufficiale della nuova superficie, rendendo l’impianto pienamente fruibile per competizioni ufficiali.

L’intero progetto ha previsto anche significativi lavori di efficientamento energetico, tra cui l’ammodernamento degli impianti elettrici dei due campi e degli spogliatoi, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. Per migliorare il comfort e la salubrità degli ambienti, sono stati inoltre installati nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata e sono stati sostituiti tutti i vecchi fari con lampade a LED sia sul campo in sintetico che sull’altro campo.

I lavori, eseguiti dalla ditta appaltatrice Limonta Sport S.P.A., sono stati finanziati in parte dal Fondo Sport e Periferie per un importo di 375.000 euro e in parte con la compartecipazione del Comune di Offida, che ha stanziato ulteriori 650.000 euro.

Il nuovo impianto è intitolato alla memoria di Roberto D’Angelo. Sulla targa la scritta “Cerca di lottare come se fosse amore”.

“Celebriamo una vita. La vita di Roberto D’Angelo – commenta il sindaco Luigi Massa durante l’inaugurazione di domenica 6 luglio – Per la sua capacità di portare il suo essere all’interno di tutta lacollettività così intensamente che è difficile fare un excursus. Roberto si era messo a disposizione in tanti campi della vita sociale. Il ricordo di Roberto è entrato nel cuore di Offida per il lascito di passione sconfinata, spassionata e l’impegno che metteva in tutte le cose”.

Presenti all’inaugurazione anche Antonella D’Angelo, sorella di Roberto, ed Emanuela Amabili (la moglie) che, nella difficoltà del momento, hanno ribadito come il messaggio di Roberto continui a diffondersi. In particolare, Emanuela Amabili si è rivolta ai ragazzi che usufruiranno degli impianti sportivi: “Spero che lo sport sia un conduttore che vi faccia stare insieme”.

Il Sindaco ha ringraziato gli uffici tecnici comunali per la realizzazione dell’opera e il consigliere Roberto Barbizzi per la “fattiva e concreta operatività”.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere con delega allo Sport, che ha dichiarato: “Questo intervento rappresenta un investimento importante e atteso da tempo per il nostro territorio. La necessità di rinnovare il vecchio campo in terra rossa era evidente e oggi consegniamo alla città di Offida un impianto moderno, sicuro e all’altezza degli standard attuali. Un’opera che valorizza lo sport, migliora le strutture a disposizione degli atleti e rafforza il legame tra comunità e attività sportiva”.

Presenti all’inaugurazione anche Serafina Olmo del CONI e il presidente della Ficg Marche Ivo Panichi.

