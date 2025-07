CASTORANO – Un defibrillatore in regalo alla comunità Castoranese. E’ quello che domenica prossima, con tanto di iniziativa pubblica presso la sala consiliare del Comune, verrà donato dal “Club ‘57” all’Amministrazione comunale per essere poi posizionato davanti alla locale farmacia comunale.

Un bellissimo gesto di altruismo per il club castoranese formato dai nati nel 1957 e capitanato dall’infaticabile Sante Coccia, che negli anni si è reso protagonista svariate volte nel farsi parte attiva della collettività attraverso donazioni “mirate”, dando una mano al paese.

“Il nostro club – la dichiarazione del presidente Coccia – nasce nel 2007, ovvero in occasione del nostro cinquantesimo compleanno e dopo che siamo stati ricevuti da Papa Benedetto XVI. Lo spirito è quello di dare il nostro contributo al paese di Castorano con donazioni attinte di volta in volta dal ricavato della lotteria che organizziamo ogni anno nel corso del nostro pranzo sociale, dove mettiamo in palio premi che ci vengono donati dagli esercizi commerciali del paese”.

E l’elenco, nel corso degli anni, si è allungato a dismisura: si va dal crocifisso per la chiesa di Santa Madre Teresa di Calcutta, all’impianto audio per la Biblioteca comunale; dal contributo economico alla parrocchia di Castorano per ripristinare le campane della Torre civica danneggiate dal sisma 2016, all’impianto audio per la sala consiliare del Comune. E ancora: un tabellone luminoso segnapunti per la palestra comunale; un contributo economico per il restauro della chiesa di Pescolla; un altro aiuto economico per la didattica delle scuole Primaria e dell’Infanzia.

Questa volta l’idea di un defibrillatore da donare è venuta al presidente Sante Coccia dopo che, nel corso di un suo colloquio con la sindaca Rossana Cicconi, si è reso conto che sarebbe stato un regalo molto utile alla cittadinanza e quindi molto gradito.

“Nel ringraziare il presidente del Club ’57 – le parole della sindaca Cicconi -, per questa che è una donazione molto gradita in quanto necessaria e che posizioneremo proprio davanti alla farmacia comunale, mi preme qui rimarcare l’alto valore del gesto che, al pari di altri di cui il Club castoranese si è reso protagonista negli anni, evidenzia in maniera particolare il radicato attaccamento dei cittadini al paese, alla comunità di cui si sentono parte. Questo non solo non è scontato, ma in una società che sembra essere avviata sulla via dell’individualismo, segna un punto importante sul fatto che è soprattutto nei piccoli paesi che troviamo ancora il vero senso di comunità, fatto di attaccamento ai valori di coesione sociale e di altruismo. E questo deve renderci tutti orgogliosi, a prescindere dal credo politico di ognuno. Un grazie molto sentito al Presidente Sante Coccia e a tutti i soci del Club ‘57”.

Come si diceva, il defibrillatore verrà donato domenica prossima 13 luglio nel corso di una iniziativa ufficiale presso la sala consiliare, con il programma che prevede il saluto della sindaca Cicconi, del presidente della Provincia Sergio Loggi e di quello del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.