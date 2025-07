La seduta consiliare sarà visibile in diretta streaming, link disponibile sul sito del Comune. Riunione a Palazzo dei Capitani in piazza del Popolo

ASCOLI PICENO – Il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno è convocato per il giorno 9 luglio a Palazzo dei Capitani in piazza del Popolo – mercoledì – alle ore 17 in seduta ordinaria e in 1ª convocazione con il seguente ordine del giorno:

NOMINA DELLA SIG.RA CESARI MARIA ANTONIETTA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE IN SURROGA DEL CONSIGLIERE MASSI DANIELA (LISTA GIORGIA MELONI PER FIORAVANTI), DIMISSIONARIO

