ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.

Misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità – Giostra della Quintana – Edizioni di luglio e agosto 2025

Con l’Ordinanza sindacale 442 del 9 luglio 2025 l’Amministrazione comunale dispone in occasione delle edizioni di luglio e agosto della Giostra della Quintana 2025 di Ascoli Piceno:

Il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali, ad esempio, vetro plastica e lattine. La vendita e la mescita potrà essere effettuata solo in contenitori non pericolosi, quali carta e contenitori compostabili, in tutta l’area circostante il campo Squarcia e lungo tutto il percorso del Corteo della Quintana, ai sensi ed integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 796 del 17/12/2024;

All’interno dell’impianto sportivo “Squarcia” il divieto di ingresso, di consumo, di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché, il divieto di introdurre nel predetto impianto contenitori e oggetti pericolosi per la pubblica incolumità di qualsiasi tipo, compresi quelli per bevande e alimenti;

Tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell’inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa e comunque fino a cessata esigenza;

è altresì previsto, anche per tutte le attività indicate nella predetta Ordinanza Sindacale n. 796 del 17/12/2024:

l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;

l’obbligo, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree autorizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;

di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;

di evitare assembramenti all’esterno e nelle immediate vicinanze.

