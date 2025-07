MONTEGALLO – Domenica 13 luglio a Montegallo gran finale della quarta edizione di Jazzap, il Festival diffuso del Piceno, con la voce inconfondibile di Carole Alston. Un concerto a ingresso gratuito che attraversa la storia del jazz e del soul: dai classici al gospel, dal blues al pop, fino alle influenze di Aretha Franklin e Roberta Flack, in un racconto musicale che celebra le radici e l’evoluzione del jazz.

Per gli amanti della natura, alle 16 è prevista un’escursione della durata di circa tre ore, con percorso ad anello, immerso nei castagneti e nelle faggete del Parco dei Sibillini. Partenza da Balzo alle ore 16. La partecipazione è gratuita e con la presenza di una guida alpina. Maggiori informazioni verranno comunicate sulle pagine social dell’Associazione Piceno Mountain e di Jazzap.

Alle 19.30, in Piazza Taliani a Montegallo, salirà sul palco Carole Alston, alla guida di un quintetto formato da Paul Zauner al trombone, Carlton Holmes al piano, Wolfram Derschmidt al contrabbasso e Jeff Boudreaux alla batteria.

Con una lunga carriera che l’ha portata a recitare nei cinque continenti, Carole Alston, grazie anche a una voce molto personale, ha sviluppato una carriera musicale sia nel campo del jazz che nel teatro musicale come attrice. Il suo talento per l’interpretazione del gospel e del blues si espande con una straordinaria presenza scenica.

Originaria di Washington DC e cresciuta nel Maryland, Carole Alston è figlia di un pastore battista e ha respirato fin da bambina le sonorità del gospel e degli spirituals. Diplomata in recitazione, danza e canto alla Howard University, ha intrapreso una carriera internazionale nei musical (fra cui “West Side Story”, “Jesus Christ Superstar” e “Man of La Mancha”), sia in teatro che in tv, spesso sotto la direzione di Leonard Bernstein. Fine interprete jazz, blues e gospel, vanta una discografia di tutto rispetto: da tradition (2004) a Tribute to a Blue Lady (2006), passando per For My Sisters (2007) e In the Fold (2009). Ha calcato i palchi di festival prestigiosi e orchestre di fama, come la Vienna Philharmonic, e dal 2021 affianca l’insegnamento al ruolo di docente di Jazz Vocal al Jazz Institute di Monaco. Una presenza scenica magnetica e una voce potente, capace di spazi ariosi tra soul, spiritualità ed elevata tecnica giornaliera.

Con il concerto di Carole Alston si conclude l’edizione 2025 di JazzAP. Con una proposta artistica rinnovata e un profondo legame con il territorio, il Festival ha portato la musica nei luoghi più suggestivi della provincia di Ascoli Piceno: borghi, piazze, rifugi montani e scorci sul mare. Un Festival itinerante che si è sviluppato in dieci giornate, con quattordici concerti in dieci comuni e due escursioni in montagna, offrendo un programma variegato capace di coniugare qualità e accessibilità.

La filosofia di JazzAP rimane quella della cultura diffusa: un’onda sonora che attraversa le colline, le montagne e le coste del Piceno, creando occasioni di incontro, ascolto e scoperta. Un viaggio musicale che porta il pubblico a contatto con le mille sfaccettature – a volte note, a volte più nascoste – di un territorio ricco di fascino e autenticità

