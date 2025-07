Nato il 10 agosto 2002 a Bologna, è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo e ha vestito anche le maglie della Nazionale Under 15 e Under 16 coi CT Rocca prima e Zoratto poi.

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Samuele Vitale fino al 30 giugno 2027.

Nato il 10 agosto 2002 a Bologna, è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo e ha vestito anche le maglie della Nazionale Under 15 e Under 16 coi CT Rocca prima e Zoratto poi. In Serie C ha militato nella Gelbison e nel Monopoli, squadra quest’ultima che lo ha visto a difesa della porta 38 volte fra Coppa Italia, campionato e playoff.

L’estremo difensore, al quale va il benvenuto del Club, lunedì sarà ai nastri di partenza per l’inizio della preparazione estiva.

Le prime parole di Samuele Vitale – WEB TV:

