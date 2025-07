ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.

In data 15 e 16 luglio 2025 dalle ore 22 alle ore 2, la ditta Cedi srl procederà al montaggio della gru presso il cantiere di Via Pretoriana/ Rua dell’Arco.

Saranno adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità:

1) dalle ore 22:00 alle ore 02:00 dei giorni 15 luglio 2025 e 16 luglio 2025 Via Pretoriana tratto che va dall’intersezione con Piazza Roma all’intersezione con Via delle Rimembranze: