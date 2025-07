ASCOLI PICENO – La FederGAT in collaborazione con le associazioni culturali Laboratorio Minimo Teatro APS e Caleidoscopio APS, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito del bando “Alta formazione e sviluppo delle competenze”, presenterà dal 10 al 13 luglio 2025, nella splendida cornice di Ascoli Piceno, un workshop intensivo e gratuito dedicato a chi desidera esplorare il teatro come spazio artistico e relazionale. Quattro giornate aperte a tutte e tutti per sperimentare in prima persona la potenza del teatro come forma di vita, creatività e comunità.

Questa esperienza, frutto della passata collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana e la Diocesi di Ascoli Piceno, rappresenta un’anteprima del percorso accademico “AFTER – Alta Formazione Teatro e Relazione”, un innovativo programma di formazione professionale rivolto ad aspiranti attrici e attori, con e senza disabilità, che intendano operare nel campo del teatro, delle arti performative e del teatro sociale, con particolare attenzione alla cura della persona, della comunità e alla sostenibilità sociale.

Il workshop sarà animato da laboratori teatrali, momenti di formazione su comunicazione e organizzazione culturale, spettacoli e occasioni di confronto con esperti del settore. Tra i docenti e ospiti: Fabrizio Pugliese, attore e regista teatrale; Giuseppe Antelmo, esperto di didattica della visione (Casa dello Spettatore); Marina Saraceno, responsabile comunicazione; Sabina De Tommasi e Stefano Ruggeri, attivi nel campo della gestione culturale e dell’accoglienza teatrale.

L’evento vedrà la rappresentazione gratuita dello spettacolo “L’ACQUASANTISSIMA – ultimo giorno di Don Salvatore, che si terrà presso la Ex chiesta di San Pietro in Castello venerdì 11 luglio 2025 alle ore 21.00.

Il progetto “AFTER” si articolerà successivamente in un percorso completo di 400 ore (240 di formazione teorica e laboratoriale + 160 di tirocinio), con l’obiettivo di:

. formare figure altamente qualificate nel campo del teatro e del teatro sociale;

. valorizzare i talenti e le competenze nel settore culturale, educativo e del welfare;

. promuovere inclusione, sostenibilità e sviluppo territoriale attraverso la cultura.

Le date di inizio e il programma di formazione del progetto AFTER saranno comunicati successivamente.

