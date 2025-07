PALMIANO – Nel cuore del Piceno, Palmiano si prepara a voltare pagina grazie a un articolato piano di

ricostruzione post-sisma che coinvolge edifici pubblici, infrastrutture e servizi essenziali.

Con l’approvazione di quattro progetti esecutivi da parte dell’Ufficio Speciale per la

Ricostruzione, il piccolo borgo dell’entroterra può contare su quasi 2 milioni di euro,

destinato a restituire funzionalità, sicurezza e dignità a luoghi simbolici della vita

comunitaria.

«Tre di questi interventi, tranne quello sull’ex molino, vedono l’Usr nelle vesti di soggetto

attuatore, a testimonianza dell’impegno fattivo che l’ufficio svolge quotidianamente a

sostegno delle comunità – spiega il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli -. Essi

rappresentano un passo concreto verso la rinascita di Palmiano, il comune più piccolo della

provincia di Ascoli. Un segnale forte di attenzione istituzionale e di fiducia nel futuro, che

passa attraverso la cura dei luoghi, la sicurezza delle persone e la valorizzazione del

patrimonio locale. Ringrazio, oltre al Comune, la Regione Marche guidata dal presidente

Acquaroli».

Il progetto più consistente riguarda la sede comunale, un edificio articolato in due blocchi

– uno storico in muratura e uno più recente in cemento armato – che sarà oggetto di un

intervento di adeguamento sismico. I lavori prevedono il consolidamento delle pareti con

intonaco armato, il rinforzo dei pilastri, la costruzione di nuovi elementi strutturali in

cemento armato e l’installazione di un ascensore esterno. A completare l’opera, il

rifacimento degli impianti, l’isolamento termico con cappotto e la sostituzione degli infissi.

Un intervento da 722.000 euro che restituirà piena funzionalità e sicurezza alla casa

comunale.

Altro tassello fondamentale è il ripristino del civico cimitero, danneggiato dal sisma e oggi

al centro di un progetto di miglioramento sismico. Le due strutture ai lati dell’ingresso,

realizzate in muratura, saranno consolidate con tecniche tradizionali come il “cuci e scuci”,

intonaci armati e catene metalliche per evitare il ribaltamento delle facciate. Il tetto sarà

riparato e gli architravi sostituiti, per un intervento dal valore di 130.000 euro che unisce

rispetto per la memoria e attenzione alla sicurezza.

Un terzo intervento, più tecnico ma altrettanto strategico, riguarda la frazione di Appoiano,

dove saranno ripristinate e potenziate le infrastrutture e i sottoservizi. Il progetto prevede

la posa di nuove condotte per acque bianche e nere, una nuova linea idrica, elettrica e

telefonica, l’installazione di pali della luce e la realizzazione di una nuova massicciata

stradale. Un’opera da 148.000 euro che migliorerà la qualità della vita dei residenti e la

resilienza del territorio.

Infine, il progetto più ambizioso e simbolico: la riqualificazione dell’ex Molino Elettrico e

dell’Ufficio Postale, un edificio storico nel centro del paese. L’intervento, dal valore di

955.000 euro, prevede un adeguamento sismico completo, con sottofondazioni, rinforzi

murari, demolizione e ricostruzione dei solai, nuova copertura in legno, impianti moderni

e l’inserimento di un ascensore interno. L’obiettivo è restituire alla comunità un edificio

multifunzionale, capace di ospitare servizi e attività pubbliche. Al momento, il contributo

è stato determinato ma la concessione è subordinata all’assegnazione delle risorse da

parte del commissario straordinario.

