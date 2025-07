ASCOLI PICENO – Il nuovo Ascoli, si è radunato al Picchio Village prima della partenza per il ritiro precampionato di Cascia. Ad accogliere i bianconeri la proprietà col Presidente Bernardino Passeri ed Andrea Passeri, con loro il Direttore Sportivo Matteo Patti e il nuovo staff tecnico, capitanato da Mister Tomei.

Volti distesi e sorridenti quelli dei calciatori del Picchio che, prima di salire sul pullman in direzione Umbria, si sono radunati in palestra per ricevere il saluto ufficiale del numero uno del Club Bernardino Passeri.

Presenti anche i volti nuovi Samuele Vitale e il neo acquisto Manuel Nicoletti.

Questo l’elenco completo dei 24 calciatori partiti per Cascia:

PORTIERI: BAROSI Davide, DENTE Rocco, RAFFAELLI Matteo, VITALE Samuele

DIFENSORI: ALAGNA Manuel, CAUCCI Andrea, COSIMI Lorenzo, COZZOLI Francesco, CURADO Marcos, MENNA Damiano, NICOLETTI Manuel, PIERMARINI Mattia

CENTROCAMPISTI: BANDO Augusto, CARPANI Gianluca, DE WITT Francesco, LO SCALZO Luca, ODJER Moses

ATTACCANTI: BALDUCCI Valerio, CORAZZA Simone, D’UFFIZI Simone, GAGLIARDI Mattia, GORICA Kevin, PALAZZINO Filippo, SILIPO Andrea

NUOVO BRAND

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. annuncia ufficialmente una partnership strategica con Kappa®, brand italiano leader nel settore dell’abbigliamento tecnico-sportivo. Nata come marchio sportivo nel 1978, Kappa® è sinonimo di qualità, innovazione e stile nel mondo dello sport. Con questa nuova partnership, Ascoli Calcio 1898 FC potrà beneficiare dell’esperienza e della competenza di Kappa® nel fornire attrezzature e abbigliamento sportivo di alta qualità. L’azienda è rinomata per la sua attenzione ai dettagli, la sua eccellenza tecnica e la sua continua ricerca di innovazione.

Una collaborazione che unisce due realtà storiche del calcio italiano, animate dalla stessa passione per lo sport e dalla volontà di raggiungere insieme traguardi ambiziosi. A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, Ascoli Calcio 1898 FC scenderà in campo indossando il materiale tecnico Kappa®, distribuito tramite il rivenditore ufficiale Studio Sport, già partner di altri club professionistici.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.