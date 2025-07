ASCOLI PICENO – Appuntamento sportivo nella città delle Cento Torri.

Oggi, 15 luglio, presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo ad Ascoli, si è svolta la conferenza di presentazione del “Campionato Italiano Boxe Pesi Medio-Massimi”, in programma il 18 luglio 2025 in Piazza del Popolo, valevole per l’assegnazione del titolo italiano professionista categoria pesi massimi.

Hanno partecipato l’assessore allo sport Nico Stallone, il consigliere comunale Giorgio Passerini e il pugile professionista ascolano Eros Seghetti.

L’evento principale della riunione pugilistica vedrà il pugile professionista ascolano Eros Seghetti difendere il titolo italiano di categoria con lo sfidante ufficiale Dragan Lepei.

Il main event sarà preceduto da incontri di boxe olimpica che vedranno impegnati sia gli atleti della “ASD Ascoli Boxe 1898” sia gli atleti della asd Ruffini Team preparati rispettivamente dai Maestri Maestro Attilio Romanelli e Roberto Ruffini, in modo da offrire a questi atleti un importante palcoscenico per potersi confrontare e continuare nel loro percorso di crescita agonistica, nonché da altri match a carattere professionistico tra i quali Manuel Pieri e Miguel Bachi.

Giovedi 17 luglio alle ore 15:30 presso la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani del Popolo si svolgerà la Cerimonia del Peso per il Titolo Italiano Pesi Medio-Massi

Nico Stallone afferma: “Altro prestigioso evento per la nostra comunità, nell’anno della Città Europea dello Sport. Eccellenza dello sport la boxe, una tradizione anche ascolana che prosegue. Eros Seghetti è tra queste eccellenze. Livello professionistico, una bella occasione in una cornice splendida come piazza del Popolo. Una nobile serata di sport da regalare ai cittadini e ai visitatori. Il pugilato ad Ascoli ha una storia molto antica con società storiche, dal 1898 come la squadra di calcio”.

Giorgio Passerini aggiunge: “Ascoli ricca di sport, ringraziamo l’amministrazione per il sostegno, ancora una volta, dell’evento. Un titolo nazionale non è da tutti e lo scorso anno molti turisti hanno avuto l’occasione di assistere ad un bello spettacolo”.

Eros Seghetti conclude: “È un onore per me combattere in piazza del Popolo, lo scorso anno era un sogno coronato dal titolo vinto davanti alle persone che mi conoscono fin da bambino. Rappresentare Ascoli per me è una grandissima soddisfazione. Vivo molto la città e questo mi dà molta carica. Questo evento, inserito nell’anno della Città Europea dello Sport, prende ancora più valore”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.