ASCOLI PICENO – Un’iniziativa molto importante per la comunità ascolana.

Oggi, 15 luglio, presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo ad Ascoli, si è svolta la conferenza di presentazione dell’App Piceno University Card, realizzata dal Consorzio Universitario Piceno grazie al sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

Hanno partecipato alla conferenza l’assessore al Commercio Laura Trontini, l’assessore alla Cultura del Città di San Benedetto del Tronto Lia Sebastiani, il sindaco del Comune di Folignano Matteo Terrani, la presidente del Cup Roberta Faraotti, il presidente della Fondazione Carisap Maurizio Frascarelli, Costantino Brandozzi della sede ascolana di Confcommercio provincia di Ascoli Piceno e i rappresentanti di Wap associazione commercianti.

La Piceno University Card (Puc) è stata progettata per arricchire l’esperienza universitaria

nel Piceno, offrendo agli studenti delle università UNIVPM e UNICAM un’opportunità unica

per accedere a sconti esclusivi, promozioni su eventi, segnalazione di attività culturali e

locali, e una serie di offerte personalizzate per vivere a pieno il territorio e la sua comunità.

“Con PUC vogliamo rafforzare il legame autentico tra chi studia e chi fa vivere il

Piceno ogni giorno – afferma Roberta Faraotti, presidente del C.U.P. – Non si

tratta solo di un’app, ma di un vero e proprio strumento che fa sentire i giovani

accolti e parte di una comunità viva e interconnessa”.

L’app, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, è stata concepita per

rispondere ai bisogni degli studenti universitari che, grazie a PUC, possono usufruire di

sconti, eventi imperdibili e occasioni pensate esclusivamente per loro. Un’ulteriore funzione

di PUC è quella di creare legami autentici tra gli studenti e le realtà locali, facilitando

l’integrazione e la partecipazione attiva alla vita sociale del Piceno.

“Con PUC valorizziamo l’intero ecosistema del Piceno: studenti, esercenti e

istituzioni, da Ascoli Piceno ma anche San Benedetto del Tronto, fino all’intera

Vallata – Questo è un passo concreto per rendere il Piceno

sempre più attrattivo, giovane e dinamico”.

Per gli esercenti locali, PUC rappresenta un’opportunità unica di visibilità diretta gratuita

verso il pubblico studentesco. Grazie all’app, gli esercenti possono lanciare promozioni

mirate, comunicare in modo più diretto con gli studenti e monitorare le performance delle

loro offerte in tempo reale.

L’app è

disponibile gratuitamente su App Store e Google Play e può essere scaricata facilmente da

studenti ed esercenti al link: www.cup.ap.it/puc-appartieni-al-piceno/

Maurizio Frascarelli aggiunge: “Investiamo molto volentieri in questa App, i giovani sono il nostro futuro ed è giusto dargli strumenti adeguati per le loro esigenze”.

Laura Trontini prosegue: “Ulteriore modo di rafforzare la realtà dell’Università con il territorio. Vantaggi per gli studenti ma anche per gli esercenti”.

Lia Sebastiani dichiara: “App prolungamento della già esistente carta, si mette in rete tutto il territorio. Guardare al futuro dei giovani”.

Matteo Terrani conclude: “Crediamo molto nello spirito degli enti protagonisti di questa App e auspichiamo che le istituzioni tutte diano il proprio sostegno per questi progetti. Iniziativa che si inserisce in un percorso già definito e che serve a tutto il territorio piceno”.

