OFFIDA – Offida punta sulla mobilità sostenibile per incentivare un turismo lento e rispettoso dell’ambiente. Da oggi, residenti, visitatori e turisti potranno vivere e scoprire il territorio in modo autentico in sella a moderne biciclette elettriche, messe gratuitamente a disposizione dal Comune, grazie a un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dalla Regione Marche e dal GAL Piceno.

Sono 6 le biciclette elettriche messe a disposizione – 4 da passeggio e 2 mountain bike– che verranno concesse in comodato d’uso gratuito ai turisti per un tempo massimo di tre ore consecutive. Il servizio è attivo dal martedì alla domenica, dalle 8 alle 20.

“Chi vorrà noleggiare le bici – commenta il consigliere delegato allo Sport, Roberto Barbizzi, ponendo l’accento sulle modalità pratiche di fruizione – dovrà semplicemente presentare un documento di riconoscimento e firmare un modulo presso il Bar Eiffel, che ringraziamo per la disponibilità. Al termine del periodo di utilizzo, sarà richiesto di riconsegnare la bici e provvedere alla sua ricarica elettrica. È un’opportunità accessibile a tutti e pensata per valorizzare sport, salute e territorio”.

Il finanziamento per l’acquisto delle biciclette elettriche rientra nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) MARCHE 2014-2020 – Misura 19, Sottomisura 19.2.7.5 Operazione A – promosso dall’Unione Europea e dalla Regione Marche, attraverso il GAL Piceno. Obiettivo del progetto: migliorare le infrastrutture ricreative e turistiche, integrando l’offerta del territorio in ottica di sostenibilità e innovazione.

“Il cicloturismo è passione e scoperta del territorio – sottolinea l’assessora al Turismo, Isabella Bosano – È un modo economico ed ecologico di viaggiare, lontano dal caos. Con questa iniziativa incentiviamo il turismo sostenibile offrendo un servizio gratuito fino al 31 dicembre 2025, affinché sempre più persone possano esplorare le nostre colline con lentezza e rispetto”.

“La riqualificazione di sentieri e la creazione di un’area per il noleggio bike – commenta il presidente del GAL Piceno, Luciano Agostini – sono la risposta a un turismo sempre più slow ed idoneo per le caratteristiche del Piceno, territorio dal paesaggio vocato per il cicloturismo e l’enogastronomia, soprattutto Offida con la possibilità di visita alle numerose cantine”.

Soddisfazione e orgoglio emergono dalle parole del sindaco Luigi Massa: “Il punto di noleggio e-bike pubblico è un regalo alla nostra città e a tutti i turisti che desiderano muoversi in modo sano e sostenibile. La scelta della fruibilità gratuita è un modo dell’amministrazione di diffondere la cultura della mobilità sostenibile. Inoltre, il posizionamento del nuovo totem digitale, accanto al punto noleggio, favorirà il primo approccio turistico della città. Ringrazio il GAL Piceno per il cofinanziamento, gli uffici comunali per il grandissimo lavoro che svolgono e Davide Travaglini (operatore volontario Servizio Civile Universale)”.

