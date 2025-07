“L’azienda sanitaria – spiega il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – si è attivata per trovare una soluzione al fine di non lasciare nemmeno per un giorno senza medico di medicina generale i cittadini”

MONTEDINOVE – I cittadini del comune di Montedinove avranno garantito senza soluzione di continuità il servizio di assistenza primaria. Ciò sarà possibile grazie all’arrivo, dal prossimo primo agosto, del medico di medicina generale Francesco Morsut. Quest’ultimo, che coprirà provvisoriamente il posto che verrà lasciato vacante dal mese prossimo per pensionamento dal dottor Marco Acciarini, garantirà la sua presenza due volte a settimana, il lunedì dalle 16 alle 19.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 12, nell’ambulatorio messo a disposizione gratuitamente dal Comune, dove si trova già anche l’infermiere di comunità e dove è stata attivata la telemedicina.

L’Azienda sanitaria territoriale, ricevuta la comunicazione del pensionamento del medico di medicina generale Marco Acciarini, su indicazione del direttore generale Antonello Maraldo congiuntamente al direttore del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti, si è mossa per garantire la continuità assistenziale ai cittadini di Montedinove. La modalità utilizzata è stata quella dell’attivazione dell’iter per il conferimento di un incarico a tempo determinato per due sedute settimanali, dal prossimo primo agosto. All’interpello hanno risposto in due, ma a dare la propria disponibilità è stato solo il dottor Morsut. L’incarico sarà conferito per 6 mesi, eventualmente prorogabili per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi, e comunque fino alla effettiva copertura della carenza assistenziale.

“L’azienda sanitaria – spiega il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – si è attivata per trovare una soluzione al fine di non lasciare nemmeno per un giorno senza medico di medicina generale i cittadini di Montedinove. Al sindaco Del Duca lo avrei comunicato giovedì prossimo, dopodomani, in occasione dell’incontro che mi aveva chiesto proprio per parlare di questa tematica. Mi è spiaciuto leggere dal giornale le dichiarazioni del sindaco, che conosco da tanti anni, al quale avrei con soddisfazione esposto l’iter avviato e la soluzione trovata. La cosa importante, comunque, è che i cittadini di questo comune, dal primo agosto, giorno in cui andrà in pensione il dottor Acciarini, non rimarranno senza medico di medicina generale”.

