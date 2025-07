ASCOLI PICENO – Momenti toccanti nella serata del 13 luglio nella città delle Cento Torri.

Il campione Luca Innocenzi di Porta Solestà, dopo aver vinto la Giostra di Luglio della Quintana di Ascoli Piceno, si è portato a casa anche un premio speciale, quello intitolato alla memoria di Gianluca Ciannavei.

Si tratta di una lancia realizzata e dipinta a mano da Letizia Bruno. Riconoscimento fortemente voluto da Alessandra Ciannavei, figlia di Gianluca, ex cavaliere della Quintana e titolare della scuderia Calvaresi, prematuramente scomparso nel dicembre 2022 ma mai dimenticato.

“Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano e in particolare l’artista ascolana Letizia Bruno che ha realizzato la lancia in pochissimo tempo”, spiega Alessandra Ciannavei, emozionatissima nel momento in cui ha consegnato il premio al 42enne di Foligno.

