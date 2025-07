ASCOLI PICENO – Il club bianconero si rinforza con l’arrivo del centrocampista Emanuele Ndoj, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione.

Nato a Catania il 20 novembre 1996, con doppia cittadinanza italiana e albanese, è un innesto d’esperienza con 126 presenze in Serie B con le maglie di Brescia e Cosenza e 18 in Serie A nella stagione 2019/20, sempre con le Rondinelle. Ben otto le stagioni trascorse al Brescia (nel mezzo la breve parentesi al Cosenza) dove ha conquistato la promozione in Serie A nel 2019. In Serie C ha indossato nelle ultime due stagioni le maglie di Catania, con cui ha centrato i playoff, e Latina. Ha fatto la trafila nelle selezioni giovanili dell’Albania fino all’approdo nella Nazionale A, allenata da Christian Panucci: 6 le presenze totalizzate. Emanuele, ha raggiunto il raduno di Cascia per unirsi ai nuovi compagni.

USCITE

Lascia invece il Picchio l’attaccante 21enne Luigi Caccavo che si trasferisce a titolo definitivo al FC Lumezzane con un accordo biennale. . Arrivato ad Ascoli nell’estate 2024, ha messo a referto una rete in 16 presenze, per poi passare nel mercato invernale al Caldiero Terme. Nella squadra lombarda troverà due ex Ascoli, il DS Simone Pesce e il mister Massimo Paci.

Passano alla Recanatese, l’attaccante 22enne Alessio Re ed il ventenne centrocampista Davide Ciccanti, in prestito al club giallorosso, militante in Serie D.

