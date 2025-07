ASCOLI PICENO – Sarà il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il prossimo ospite di “Indagine sulla bellezza”, il nuovo format ideato dal sindaco Marco Fioravanti in collaborazione con i Musei Civici di Ascoli Piceno che, attraverso una serie di appuntamenti, propone conversazioni, racconti, immagini, suggestioni con interviste a personaggi della cultura, dell’arte e del giornalismo. Lunedì 21 luglio alle ore 21, nel giardino dell’Arengo a Piazza Arringo (ingresso gratuito fino a esaurimento posti), il Ministro Giuli presenterà il suo libro “Antico Presente. Viaggio nel sacro vivente”.

“È un grande onore poter avere con noi il Ministro Alessandro Giuli – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – che darà un contributo di grande spessore a questo appuntamento. Sarà un bel momento di confronto e di crescita, che ci permetterà di dare ulteriore lustro e visibilità alla nostra città. Vogliamo far sì che Ascoli sia sempre più un riferimento culturale e appuntamenti come questo arricchiscono l’offerta in maniera significativa”.

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco, Marco Fioravanti, e al presidente della Fondazione Ascoli Cultura, Nazzareno Cappelli. A dialogare con l’autore saranno il giornalista e direttore del quotidiano “Libero”, Pietro Senaldi, e il curatore scientifico delle Collezioni Civiche di Ascoli, Stefano Papetti. “Il percorso di un intellettuale curioso che indaga ciò che resta nella nostra cultura delle tradizioni italiche, etrusche e romane identitarie dell’Italia” ha aggiunto il Prof. Papetti.

