MONTALTO DELLE MARCHE – Iniziativa unica nel suo genere nelle Marche, si chiama “Metroborgo Card”, ed è una tessera speciale che regala al turista una “coccola” per ogni notte di soggiorno nel comune di Montalto delle Marche. Da un assaggio dei sapori del posto e uno sconto, da un mini-tour a un’esperienza autentica: ogni giorno sarà un’occasione per vivere il territorio montaltese in modo unico e coccolare – appunto – i turisti che a Montalto soggiornano, per farli immergere ancora di più nel borgo, tra le bellezze paesaggistiche e le ricchezze della terra, e per gli operatori aderenti sarà un modo per farsi conoscere, apprezzare e ricordare.

Questa rete di esperienze che prende il nome di “Metroborgo Card” è promossa dal Comune di Montalto delle Marche, e realizzata con il supporto di Expirit – società che ha come principale missione quella di “liberare” il potenziale dei territori italiani con un turismo sostenibile e attraverso la cultura – e di Marche Active Tourism – brand tutto marchigiano che con le sue guide sviluppa il turismo outdoor, esperienziale ed inclusivo con oltre 800 eventi annui – nell’ambito del progetto “Metroborgo MontaltoLab”, piano di rigenerazione urbana, sociale, culturale ed economica per Montalto delle Marche, borgo pilota per la Regione Marche (“Attrattività dei Borghi” del Ministero della Cultura – linea di azione A del PNRR).

La “Metroborgo Card” è stata presentata agli operatori del territorio nei giorni scorsi ed è già attiva per creare un sistema virtuoso tutto montaltese, tra strutture ricettive, operatori e ufficio informazioni comunale, dal quale prende il via ogni volta questa filiera che porta valore all’intero territorio.

Andando quindi nello specifico, la “Metroborgo Card” è un’iniziativa pensata per chi pernotta in una delle strutture ricettive del Comune di Montalto delle Marche aderenti: ogni notte di soggiorno permetterà ai visitatori di usufruire di una “coccola”, con il chiaro obiettivo di invitare il turista a scoprire il territorio e conoscere le tante realtà che animano con passione e creatività la destinazione turistica, dal borgo alla Valdaso, dalla frazione di Porchia a Patrignone.

“L’aspetto più interessante di questa iniziativa è senza dubbio la partecipazione attenta e lungimirante degli operatori del territorio che si sono dimostrati felici di far parte di questa rete, utile anche nella promozione del paese stesso. Con la Metroborgo Card, infatti, Montalto avrà di certo un motivo in più per rimanere nel cuore di visitatori e turisti, che, oltre alle bellezze dei luoghi, ricorderanno anche le esperienze, l’accoglienza e la cura di chi lì vive e produce”, concludono dal team di Expirit che ha ideato l’iniziativa.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa: [email protected] oppure chiamando il numero dell’info point comunale 3319953625.

