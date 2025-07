CASTORANO – Una vera festa di popolo come non se ne vedevano da anni a Castorano domenica scorsa, in occasione della consegna del defibrillatore donato all’Amministrazione Comunale dal locale “Club ‘57” del presidente Sante Coccia, e collocato davanti alla farmacia comunale.

Una festa a suggellare una unità d’intenti che è alla base della convivenza civile di un piccolo paese quale Castorano, dove in nome del bene comune si riesce (ancora e per fortuna) a mettere da parte le divisioni politiche.

Così è stato in questa occasione e così tutti si augurano possa essere sempre in futuro, ad iniziare dalla disponibilità della sindaca Rossana Cicconi e della sua maggioranza amministrativa.

Presente anche la “politica”, una presenza perfettamente bipartisan, con in testa il sindaco di Fioravanti accompagnato per l’occasione dai (già) candidati ufficiali di FdI alle prossime elezioni Regionali, ovvero Francesca Pantaloni e Andrea Assenti, mentre per il centrosinistra erano presenti Francesco Ameli e Fabiola Diomede, accompagnati dalla capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Anna Casini. Presenti in sala consiliare anche il sindaco di Castel di Lama e attuale presidente dell’Unione dei Comuni della Vallata, Mauro Bochicchio, e Germana Gagliardi in rappresentanza della Provincia di Ascoli.

“Quanto sta facendo da anni il Club ’57 per il paese di Castorano non solo è encomiabile – le parole con cui la sindaca Rossana Cicconi ha salutato i numerosi ospiti assiepati in una sala consiliare piena in ogni ordine di posti – ma rappresenta proprio il desiderio da parte di tanti cittadini di unire le forze per poter andare avanti tutti insieme. In tempi in cui le Amministrazioni locali possono contare su sempre minori risorse nel mentre i servizi da erogare aumentano; in tempi in cui molte famiglie “annaspano” in una crisi che spesso è latente ma che c’è e dove già aumentare una retta per la mensa o il trasporto scolastico, giusto per fare un esempio, per tante famiglie comporterebbe privarsi di beni primari per far fronte ai bisogni dei figli; in tempi in cui rischiamo di essere visti più come “esattori” che amministratori del bene pubblico; in tempi così avere l’aiuto e l’incoraggiamento di una rete sociale che ci faccia sentire meno soli, ci conforta e nello stesso tempo ci sprona ad andare avanti”.

Nel ringraziare poi il presidente della Croce Verde di Ascoli, Maurizio Ramazzotti, per la donazione del “totem” all’interno del quale è stato posizionato il defibrillatore e per quanto l’associazione di volontariato da lui presieduta ha fatto per il territorio in questi trent’anni dalla sua costituzione, la sindaca di Castorano ha voluto ancora una volta rimarcare l’importanza del fatto che è soprattutto nei piccoli paesi che si trova ancora il vero senso di comunità, fatto di attaccamento ai valori di coesione sociale e di altruismo. E questo rende tutti orgogliosi, a prescindere dal credo politico di ognuno.

E’ stata poi la volta del presidente del Clu ’57, Sante Coccia, a prendere la parola:“Un grazie di cuore alla mia bravissima sindaca, che mi ha permesso di realizzare questo splendido evento. In questi giorni tutta l’Amministrazione comunale, ad iniziare da Rossana Cicconi, ma anche gli assessori Marika Maoloni e Nazario Schiavoni oltre alle giovani consigliere Giorgia Ciccanti e Sara Ciotti, si sono prodigati mettendo in mostra una grandissima collaborazione, al pari anche degli impiegati comunali. Una vera squadra, che ha lavorato alacremente a dimostrazione del bene che noi tutti vogliamo al nostro paese”.

Nel ricordare poi tutte le donazioni di cui il Club ’57 si è reso protagonista negli anni, il presidente Coccia si è congedato ringraziando proprio i soci del sodalizio castoranese ed in particolare i membri del direttivo. Ricordata con commozione anche la figura di Antonio Ricciotti, scomparso da poco e che negli anni ha sempre dato una mano al club.

