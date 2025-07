ASCOLI PICENO – Nuova incubatrice per l’unità operativa complessa di pediatria e neonatologia dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli. A donarla è stata l’associazione ‘Nessun dorma’ di Pagliare dimostrando ancora una volta la sua generosità nei confronti dell’Azienda sanitaria territoriale picena e, nello specifico, del reparto diretto da Ermanno Ruffini. Il dispositivo (del valore di 15 mila euro), che va ad aggiungersi a uno uguale donato qualche settimana fa dalla Magazzini Gabrielli Spa, è dotato come l’altro di un sistema di termoregolazione altamente sofisticato che consente di ricreare un ambiente che simula fedelmente il grembo materno. Dispone, altresì, di un servocontrollo di temperatura e umidità e di un display a colori con monitoraggio dei parametri vitali del neonato, quali frequenza respiratoria, cardiaca, pressione e saturazione dell’ossigeno.

“A nome di tutta l’azienda sanitaria – sottolinea il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – ringrazio l’associazione ‘Nessun dorma’ di Pagliare per la generosa donazione e per quelle che ha effettuato precedentemente che fanno di questa realtà una importante alleata della salute dei più piccoli, nonché una preziosa presenza al fianco dell’Ast. Il processo di potenziamento tecnologico sarà costante a beneficio di entrambi i reparti di pediatria di Ascoli e San Benedetto. Il terzo settore, il mondo dell’associazionismo, in questo territorio gioca un ruolo fondamentale a supporto della sanità pubblica, cosa molto bella e non sempre scontata”.

“L’incubatrice donata – prosegue il direttore dell’unità operativa complessa di pediatria e neonatologia dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli, Ermanno Ruffini – è uno straordinario dispositivo di ultima generazione che viene utilizzato per accogliere tutti i neonati che, a causa delle prematurità o della presenza di particolari patologie, richiedono un periodo di degenza in neonatologia. L’acquisizione rappresenta, dunque, un importante passo avanti per l’aggiornamento tecnologico del nostro reparto, garantendo cure sempre più efficienti e sicure, a cominciare da uno dei momenti più delicati e cruciali della vita. Siamo grati all’associazione ‘Nessun dorma’ per la continua attenzione che ci riserva e che permette al nostro reparto di migliorare ulteriormente la qualità assistenziale a beneficio dei bambini”.

“Ogni evento che organizziamo – conclude il presidente dell’associazione ‘Nessun dorma’, Paride Pica – è un’opportunità per restituire qualcosa alla nostra comunità e sostenere chi è più vulnerabile. Grazie alla partecipazione di tanti possiamo investire in tecnologie all’avanguardia per migliorare la cura dei nostri bambini”.

L’associazione ‘Nessun dorma’ di Pagliare non è la prima volta che si impegna nella donazione di dispositivi ai reparti di pediatria degli ospedali di Ascoli e San Benedetto. La collaborazione è iniziata diversi anni fa con l’acquisto di 6 televisori per le stanze di degenza, cui sono seguiti, negli anni, un ecografo portatile, uno spirometro, un umidificatore ad alti flussi, un polisonnigrafo e, da ultimo, alcune poltrone per le mamme dei piccoli ricoverati. Il tutto per un valore complessivo di quasi 20 mila euro.

Per l’ultima donazione avente a oggetto l’incubatrice, un piccolo ma significativo contributo è arrivato anche dai ‘Beerbanti old rugby’, squadra locale di rugby over 35 che, pur con una quota minore, ha voluto appoggiare e sostenere l’iniziativa.

